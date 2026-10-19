Un nuevo cuestionamiento se suma a la gestión del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, debido a que varias personas que financiaron campañas políticas ligadas a su entorno aparecieron como proveedores de la entidad o como trabajadores de su planilla.

Según el dominical de Cuarto Poder, las contrataciones alcanzaron a financistas de su hijo, Antonio Castillo Rojo, y de su exasistente Elvira Madalengoitia.

APORTANTES A LA CAMPAÑA DEL HIJO DE CIRO CASTILLO

Antonio Castillo Rojo, hijo del gobernador, postuló a inicios de 2026 como candidato a diputado por el Callao con Alianza Para el Progreso (APP). En una de sus actividades de su campaña apareció Armando Rondinel Silva, quien figura como aportante: el 7 y el 14 de febrero de 2026 entregó S/1240 en especies cada vez, en total S/2480.

Tras el apoyo económico, el financista recibió 14 órdenes de servicio en el Gobierno Regional del Callao por S/85 800. Sumado a ello, su familia también recibió contratos:

Juan Silva Gamboa (madre): 17 órdenes de servicio por S/274 000.

Armando Jorge Rondinel (padre): 18 contratos por S/162 mil 258.

Yessenia Rondinel Silva (hermana): S/169 mil 500.

Rosa Rondinel Silva (hermana): S/43 mil.

EXASISTENTE DE CIRO CASTILLO

Elvira Madalengoitia fue asistente de Ciro Castillo, pero hace semanas fue candidata a ser gobernadora del Callao por Avanza País. Sin embargo, más del 70 % de los aportantes a su campaña son trabajadores del Gore Callao.

Entre los casos, Espezua Paredes Annie Anggela del Rosario realizó dos aportes en especies por S/600 y S/750. No obstante, su nombre también aparece en la planilla del Gore Callao. Primero obtuvo órdenes de servicio y ahora trabaja bajo el régimen CAS.

Triveño Lazarte, Carlos Alberto, aportó S/2 mil y también ha sido proveedor, pues logró contratos por S/44 mil 300, mientras que Mariela Carrillo Mendoza destinó S/1200 en especies a la campaña y firmó ocho órdenes de servicio por S/53 mil 800.

Ante los cuestionamientos por el presunto favorecimiento a los aportantes, Ciro Castillo Rojo negó cualquier maniobra irregular dentro de su administración. “Desconozco y niego que haya ese tipo de casos”, afirmó en el dominical.

CONCURSO CAS EN LA RECTA FINAL

A pocas semanas de que termine el mandato, la Dirección Regional de Salud (Diresa) del Callao convocó un concurso para contratar personal bajo el régimen CAS (Decreto Legislativo 1057) a plazo indeterminado. El proceso ofrece 87 plazas, con sueldos de entre S/2 000 y S/10 000, para especialistas en salud, abogados y personal administrativo.

Frente a ello, José Trelles, especialista en contrataciones públicas, indicó que los perfiles exigidos en las bases buscan direccionar el proceso para asegurar la permanencia inamovible de los actuales trabajadores en las siguientes gestiones regionales del Callao.