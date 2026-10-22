La Comisión Bicameral de Presupuesto aprobó un crédito suplementario de 8,228 millones de soles para el presupuesto de 2026.

Según el dictamen, los recursos son para obligaciones previsionales, seguridad ciudadana, salud, educación e infraestructura, así como tareas por el fenómeno El Niño.

Luego de la sesión, el ministro de Economía, Elmer Cuba, estimó cuánto sería destinado a las acciones para atender el evento climático.

“Exactamente, no te puedo decir el número, pero es un 25%”, sostuvo ante la prensa.