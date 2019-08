Audio de Yesenia Ponce jactándose de su amistad con Vizcarra: "Con Martín hay que aliarse" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Esta noche, en Cuarto Poder, se difundieron audios que fueron grabados por el círculo más íntimo de la congresista oficialista Yesenia Ponce, cuando aún pertenecía a la bancada de Fuerza Popular, en que se le escucha jactarse de tener una amistad con Martín Vizcarra, quien era en ese entonces ministro de Transportes y Comunicaciones en la gestión de Pedro Pablo Kuczynski y en la actualidad ostenta el cargo de presidente de la República.

¿ALIANZA POLÍTICA?

En uno de los audios se escucha decir a Ponce que se debe aliar con Vizcarra y que tenía reuniones con él para presuntamente conversar sobre obras en su región Áncash y tener el compromiso del entonces titular del MTC.

"Con Martín hay que aliarse. Ayer me llamó para decirme, mira voy a tener una reunión el día lunes con diez los gobernadores y, luego terminado la reunión, tenemos la reunión con tu equipo, tienes que reunir a tu equipo", se escucha decir a la parlamentaria en el mencionado dominical.

Según lo escuchado, Yesenia Ponce habría ayudado a miembros del Ejecutivo a tender puentes con el Congreso y a ganar los votos suficientes para obtener la cuestión de confianza en el 2016.

"A Martín y los ministros, yo tengo confianza con ellos, mucha comunicación, podemos tomar un café, podemos estar en su casa, o ellos en mi casa, ya hemos hecho una amistad. Más que una fuente de trabajo. Una amistad con ellos. Hemos compartido espacios y les he apoyado en el momento que necesitaban. Que fue cuando pidieron facultades. Ellos estaban nerviosos, estaban esto, estaban lo otro, y he tenido que interceder yo, con varios colegas míos, para que estén calmados. Les he hecho la reunión privada con ellos, para que no sean muy frontales y he hecho varias cosas, eso ha hecho yo tenga ese acercamiento con ellos", dijo la actual legisladora de Peruanos por el Kambio.

REUNIÓN POR OBRAS

Las obras que le habría prometido Martín Vizcarra las mencionó, según Ponce, en su discurso ante el pleno del Congreso cuando el Gobierno pidió el voto de confianza y facultades legislativas.

"Lo que el menciono, mira…lo que yo converse, lo que yo converse con él en Huánuco, en Huánuco que nos fuimos a reunión las tres regiones Ancash, San Martin y Huánuco de la mancomunidad, la interoceánica, esto, le dije la interoceánica, le hablé de la longitudinal, el puerto de Chimbote, le dije también la red y doble vía, este, después hay otro que va a Uchiza, no, este Monzón…le mencioné… y cuando le hice el favor lo integro, cuando pidió, este, le dimos voto de confianza, lo dijo; y dije, chévere, bacán…", expresó la congresista.

CELOS ENTRE CONGRESISTAS

También se le escucha decir a la legisladora que ella despertaba los celos de sus colegas porque tenía un acercamiento con ministros de Estado.

"Pero yo lo que veo es celos, celos, porque tengo llegada con los ministros. No los reciben a ellos, y si a ellos los reciben, es el vice y yo con una llamada que doy, al toque me contestan. No es que también sea muy soberbia yo. Sino que tenemos muy buena afinidad. Les he apoyado en un momento que ellos necesitaban…", indicó.

DENUNCIA CONTRA PONCE

Según el dominical, Aldo Rodríguez, exasesor de Yesenia Ponce, entregó al Ministerio Público un documento en que la legisladora habría confesado que supuestamente entregaba coimas a Martín Vizcarra por obras públicas. Según el denunciante, la legisladora se arrepintió y le pidió que lo destruya, pero él lo presentó "como lavado de activos".

Rodríguez señala que Ponce y Vizcarra se habrían puesto de acuerdo para fijar la suma del supuesto pago que se debía entregar bajo la mesa por obras públicas y que el actual mandatario, por falta de tiempo, le derivaba a Carlos Estremadoyro, quien ahora es viceministro del MTC.