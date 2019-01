​Ausencia de Fuerza Popular y el APRA frustra sesión del Consejo Directivo

Síguenos en Facebook

Las bancadas de Fuerza Popular y el APRA dejaron ayer sin quórum a la sesión del Consejo Directivo del Congreso, donde se iba a recomponer la asignación de comisiones parlamentarias tras la creación de tres nuevas bancadas.

Con esta ausencia, que las demás bancadas llamaron boicot, el fujimorismo expresó su rechazo a la recomposición del Consejo Directivo aprobada el último lunes por la Junta de Portavoces.

Como consecuencia de ello, el grupo “naranja” disminuyó el número de asientos que tenía en el Consejo Directivo de 13 a 10, con lo cual perdió el control de ese órgano fundamental que decide la agenda de cada pleno.

Un contrariado Daniel Salaverry, presidente del Parlamento, no tuvo más opción que poner fin a la sesión del Consejo Directivo minutos antes de las 6 de la tarde.

“Lamento sinceramente que no se pueda llevar a cabo esta sesión del Consejo Directivo (...) en la que se iba a ver la nueva composición de las comisiones”, dijo Salaverry al levantar la sesión y citar a los legisladores para hoy a las 8:30 a.m.

Según el reglamento del Congreso, el Consejo Directivo requiere, para sesionar, de la presencia de al menos 15 legisladores. Ayer solo reunió a 14 por la ausencia de los representantes del fujimorismo y el APRA.

Los tres vicepresidentes del Congreso -Segundo Tapia, Leyla Chihuán y Yeni Vilcatoma- tampoco asistieron.

Salaverry explicó que solo Vilcatoma había solicitado licencia. Pero Tapia y Chihuán estuvieron presentes en el pleno de la tarde. “Entiendo que haya bancadas que no quieren perder los controles, el manejo político. Pero no entiendo la ausencia de los vicepresidentes, que deberían estar presentes y no someterse a consignas partidarias”, comentó el presidente del Congreso.

César Vásquez, vocero de Alianza Para el Progreso (APP), planteó una moción de censura contra los tres vicepresidentes de la Mesa Directiva si no se presentan hoy (miércoles) a la sesión del Consejo Directivo.

GESTO

Al final del día, Carlos Tubino, portavoz de FP, justificó la ausencia de su bancada llamándola un “gesto democrático”.

“Diálogo sin Arbitrariedades. Bancada de FP decidió no asistir al Consejo Directivo (CD), como Gesto Democrático, ante la reiterada violación del Reglamento del Congreso. Recomposición del CD (Consejo Directivo) es prerrogativa del Pleno y no de la Junta de Portavoces”, escribió en su cuenta en Twitter.

En distintos tonos, los miembros de FP manifiestan desde el lunes su disconformidad con la decisión de la Junta de Portavoces, que no habría respetado la proporcionalidad fijada por las cifras emitidas por la Oficialía Mayor.

“En su primera votación, con sus nuevas bancadas ilegales, alteraron tramposamente el Cuadro de Proporcionalidad del Consejo Directivo del Congreso”, insistió Tubino.

En la sesión del pleno, durante la tarde, Tubino presentó una cuestión de orden para que “se cumpla con la proporcionalidad establecida en el Reglamento”.

Luz Salgado y Mario Mantilla abonaron esa posición. El conductor de la sesión, Daniel Salaverry, se limitó a precisar que dicho tema no estaba en debate y continuó.

Tubino insistió señalando que “el Consejo Directivo no es competente para aprobar su propia recomposición”, y exigió que se proceda a votar la cuestión de orden. “No hay nada en debate”, respondió Salaverry.

Salgado, a su vez, cuestionó la competencia de la Junta de Portavoces para modificar la composición del Consejo Directivo. Mario Mantilla acotó que el acuerdo de la Junta de Portavoces no es válido.

Tubino insistió en que es el pleno el que aprueba el cuadro de conformación de comisiones.

“No podemos ir a un Consejo Directivo donde se nos convoca para aprobar la nueva composición de la Comisión Permanente. Que el pleno lo haga”, declaró en el

Por lo demás, el pleno de ayer, suspendido para dar inicio a la sesión frustrada del Consejo Directivo, no abordó ayer el debate sobre la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.

De otro lado, el presidente del Congreso amplió hasta el viernes 1 de febrero,la actual legislatura, la cual debía culminar hoy 30 de enero.

Uno de los temas agendados para el 1 de febrero es el debate sobre el predictamen de la Comisión de Ética Parlamentaria que recomendó la suspensión por 120 días del legislador fujimorista Luis López Vilela, acusado por tocamientos con connotación sexual en agravio de su colega Paloma Noceda.

REACCIONES

El fujimorismo y el APRA -dijo César Vásquez, vocero de APP- pretenden seguir manteniendo su actitud dictatorial.

“Han buscado una serie de excusas, pero el fin de ellos es boicotear esta sesión. Es hora de que lo cortemos. Todas las fuerzas democráticas estamos de acuerdo en que se dé la censura a los vicepresidentes que, de manera injustificada, no están presentes aquí, desairando al país”, agregó.

Vásquez recomendó “poner mano firme. Caso contrario, vamos a seguir cargando este vía crucis. Hoy están, realmente, de espaldas al país”.

“Hay que aplicar sanciones enérgicas”, pidió a su vez Patricia Donayre.

Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) rechazo la decisión del fujimorismo calificándola de “boicot”.

Maritza García comentó: “No es posible que no podamos avanzar. Ahora nos quieren boicotear. ¿Cuál es el temor de Fuerza Popular? ¿Qué hay detrás de esto? Si los señores no vienen, hay que sacar las firmas y ver qué se hace (posible moción de censura)”.

Ya en el Hall de los Pasos Perdidos, Salaverry lamentó que los vicepresidentes de la Mesa Directiva “se sometan a consignas partidarias. Hoy, la ausencia de los vicepresidentes ha impedido que esta sesión se lleve a cabo”.

Se espera que el pleno apruebe hoy el proyecto sobre la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad que reemplazará al corrupto Consejo Nacional de Magistratura (CNM).

Existen al respecto dos propuestas: la primera es el dictamen aprobado en la Comisión de Justicia y la segunda en la Comisión de Constitución, que preside Rosa Bartra.