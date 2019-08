Bancada Contigo desea incluir a Aráoz, Bruce y Choquehuanca tras renuncias

Síguenos en Facebook

El vocero de Contigo, Juan Sheput, se mostró a favor de que los congresistas Carlos Bruce, Mercedes Aráoz y Ana María Choquehuanca, puedan integrarse a su bancada tras la renuncia a Peruanos por el Kambio (PpK).

Sin embargo, refirió que esa decisión deberán tomar los legisladores renunciantes, tras pasar por un momento de reflexión. "Esa es una decisión que tienen que tomar ellos tres. Creo que en estos momentos tienen que pasar un momento de reflexión tanto Mercedes Araoz, Ana María Choquehuanca y Carlos Bruce, afirmó en TV Perú.

Juan Sheput señaló que existe predisposición de parte de su agrupación parlamentaria de conversar con sus colegas, ya que todos llegaron al Congreso por la misma bancada.

Lo que sí hay es predisposición para conversar con ellos por una sencilla razón, nos conocemos desde la campaña. En el caso de Carlos Bruce y Mercedes Araoz nos conocemos decenas de años, creo yo que el espacio natural para que ellos se desarrollen política e ideológicamente -pues hay muchas coincidencias- es con el grupo parlamentario Contigo, manifestó.

Además, indicó que el anuncio de la renuncia no le sorprendió porque desde hace tiempo veíamos posiciones discrepantes de parte de estos legisladores con el Ejecutivo.

"No me ha sorprendido porque desde hace tiempo, veíamos posiciones discrepantes tanto de Carlos Bruce, Ana María Choquehuanca y por otro lado el maltrato que ha recibido Mercedes Araoz al hacerse un recordatorio de lo que fue Bagua o no manifestarle el saludo cordial en los últimos eventos de Fiestas Patrias y luego la actitud que tuvo la bancada de desplazarse de algo que conocía bien ella, que era la Comisión de Economía. Son cuestiones que han generado esta renuncia", detalló.

Juan Sheput resaltó las características políticas de los legisladores y destacó que con estas renuncias, Peruanos por el Kambio desaparece como bancada al no contar con el número reglamentario de integrantes.

"Los tres son congresistas destacados, los tres han demostrado bastante oficio político, los tres han sido ministros y los tres constituían la base de la bancada oficialista Peruanos por el Kambio, por lo tanto, al salir ellos no solamente le quitan peso político sino que la bancada desaparece", dijo.

Por su parte, el congresista Salvador Heresi, segundo vicepresidente del Congreso, lamentó la situación de sus colegas.

"Lamento esta situación que están pasando nuestros colegas, excompañeros de bancada, creo que el tiempo nos viene dando la razón en relación a que se está perdiendo el horizonte de la razón por la cual se formó Peruanos por el Kambio", dijo en Canal N.