Dos senadores y tres diputados de la bancada de Renovación Popular (RP) cerraron filas con Rafael López-Aliaga y cuestionaron la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que evita que asuma la alcaldía de Lima.

El senador y vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, pidió la intervención de la justicia. “Que haga respetar su derecho constitucional a la participación política y, sobre todo, el derecho de miles de ciudadanos”, escribió en X.

De igual modo, Francisco Calisto Giampietri cuestionó al titular del JNE, Roberto Burneo, y señaló que “defraudó al Perú”.

Desde Diputados, Norma Yarrow señaló que “el voto popular se respeta y las reglas de juego siempre se establecen antes del partido”.

Por su parte, Aldo Bravo afirmó que “por tercera vez le quieren arrebatar el triunfo a RLA”. Y Paola Martínez planteó una reforma al sistema electoral.