Bancadas de Acción Popular y Alianza Para el Progreso alistan medidas contra Lescano y Donayre

Esta es una semana decisiva para los congresistas Edwin Donayre (Alianza Para el Progreso) y Yonhy Lescano (Acción Popular), ambos envueltos en graves problemas.

La bancada de APP está bastante mortificada con el general en retiro. Mañana, en una reunión de sus integrantes, decidirán si Donayre debe continuar perteneciendo a este grupo parlamentario, según lo anunció el vocero oficial de APP, César Vásquez.

En cuanto a Lescano, se ha programado una reunión de la bancada de AP para este miércoles. Uno de los temas de agenda es evaluar su continuidad en la Comisión de Ética Parlamentaria.

¿SE VA?

La bancada de AP se reunirá este miércoles y podría definir la continuidad de Lescano como miembro titular de Ética. Correo consultó al congresista Víctor Andrés García Belaunde (AP) sobre si se había descartado la posibilidad de reemplazar a Lescano por la denuncia de acoso sexual en su contra en el grupo, y “Vitocho” respondió: “Eso no está descartado. Eso dependerá de la reunión que tengamos el próximo miércoles en la bancada”.

Aunque todavía no se ha fijado la hora, indicó que la decisión no es individual “sino colectiva”.

“Creo que ante una denuncia tan grave y tan contundente como la que tiene el colega Lescano, lo que corresponde es pedir una licencia de la comisión que te investiga por cuestiones de conflicto de interés”, señaló.

En ese sentido, resaltó que un congresista no puede ser parte de un tribunal que lo juzgará. También reconoció que lo ocurrido con su colega de bancada evidentemente afecta la imagen del grupo y de la agrupación política.

A su turno, Armando Villanueva (AP) confirmó la reunión del miércoles, pero aclaró que el tema de Lescano no es el único que se tocará ese día.

“El tema de Yonhy es permanente, vamos a ver qué tratamos ese día (...) Si me piden a mí que me retire, ¿por qué no pedirle a todos los que tienen una investigación que también lo hagan”, refirió.

En tanto, Lescano desmintió la reunión a este medio e indicó que “no hay nada de eso”.

“No hay licencia del grupo ni del partido. El partido y la bancada me han respaldado. No hay nada de eso”, indicó.

Además, el puneño afirmó que continuará defendiéndose ante Ética.

“Ante el linchamiento mediático”, dijo.

Varias fuentes señalaron a este medio que Lescano se encuentra evaluando solicitar una licencia a su grupo.

MÁS CHATS

La Comisión de Ética, que preside Janet Sánchez (PPK), sesionará este jueves 14 para escuchar los descargos de Lescano; sin embargo, el legislador ya adelanta su defensa a través de redes.

Ayer por la tarde publicó este mensaje: “La verdad se abre paso y demuestra la total inocencia del congresista de Acción Popular Yonhy Lescano”.

En el mismo tuit adjunta la imagen de lo que sería uno de los chats completos que tuvo con la periodista que lo denunció por acoso sexual.

“No creo estar para que me asalten ahora”, “jajaja”, “creo que más fácil asalto yo”. Estos textos son parte de los mensajes que le habría escrito la comunicadora al acciopopulista y con los que intenta justificar su denuncia de acoso sexual bajo el argumento de “una conversación entre adultos”.

En tanto, se conoció que la Comisión de Ética concluiría la investigación por acoso sexual el próximo 21 de marzo.

Janet Sánchez, titular del grupo, explicó a la agencia Andina que luego de la sesión del jueves 14 tienen cinco días hábiles para elaborar su resolución final sobre el caso.

Para la sesión del l4 está prevista la participación de Lescano; en tanto, la denunciante no asistirá a brindar su testimonio.

FACTOR DONAYRE

La situación de Donayre tiene otra perspectiva.

El apepista tiene una sentencia de cinco años y seis meses por el caso “Gasolinazo”.

El ex comandante general del Ejército fue acusado junto a otros implicados por el presunto robo y comercialización de combustible asignado a la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur entre enero y noviembre del 2006.

Su grupo se mostró en ocasiones dividido sobre si respaldar o no el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para el cumplimiento de prisión; sin embargo, sus constantes inasistencias a las reuniones de bancada no pasaron desapercibidas por sus colegas.

Por ello, la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) le ha dado un ultimátum a Donayre.

Los apepistas evaluarán mañana, en una reunión de sus integrantes, si el exgeneral EP seguirá siendo parte del grupo parlamentario. Así lo anunció el propio vocero de APP, César Vásquez, quien ratificó lo dicho por su colega Richard Acuña.

Este último precisó que en la reunión de mañana evaluarán la continuidad de Donayre en APP por sus reiteradas faltas a las sesiones del grupo congresal (ver entrevista).

El vocero alterno de APP, Eloy Narváez, señaló en una oportunidad a este medio que APP tendría que tomar una decisión sobre las faltas de su colega a las reuniones.

PACIENCIA

Donayre tiene además pendiente que la Comisión de Inmunidad Parlamentaria sesione para revisar su caso.

Como se recuerda, el pasado 12 de febrero la Comisión de Constitución aprobó la opinión consultiva sobre el caso Donayre, en la que se recomendaba que el Poder Judicial (PJ) precise la situación del legislador.

Desde entonces, la comisión presidida por Luciana León (APRA) no ha sesionado. Diversas fuentes señalaron a Correo que la legisladora aprista estaría esperando que se realice la audiencia por el recurso de nulidad que presentó el apepista.

Ello con el fin de que el legislador no use el argumento de la falta de respeto al debido proceso, porque aún no tiene una sentencia en segunda instancia.

La sesión está prevista para el miércoles 20. Con esta acción, la defensa legal del congresista busca dejar sin efecto la condena a cinco años de prisión en su contra por el caso “Gasolinazo”.

AUDIENCIA

Correo conversó con César Nakazaki, defensor legal de Donayre, quien resaltó que quedan pocos días para que se lleve a cabo la audiencia y lo ideal sería que la Comisión de Inmunidad del Congreso espere a que se resuelva el recurso antes de sesionar.

“Me parece que dado el tiempo tan corto que queda para celebrar la audiencia, lo más adecuado es que todos esperemos el resultado”, expresó.

En ese sentido, explicó que existen tres posibilidades.

La primera de ellas es que se declare “no nulidad” y se mantenga la condena.

Una segunda opción es que se decida absolver al congresista de la sentencia.

Y una última alternativa es que anule la sentencia contra Donayre y empiece un nuevo juicio.

“Lo cierto es que existen esas alternativas. No solo para el Congreso, sino para todos, es mejor esperar”, señaló.

Consultado sobre el tiempo en que tardaría en emitirse la resolución de la audiencia, el abogado indicó que la misma “se puede tomar ni bien termine la audiencia o en 30 días”.

Lo cierto es que ambos congresistas tendrán un mes cargado en el que participarán en sesiones en el Parlamento y en el sistema judicial; además de tener que dar explicaciones ante las bancadas que aún integran.