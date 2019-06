Bancadas opositoras barajan sus cartas para enfrentar la cuestión de confianza

Síguenos en Facebook

Ante la controversia que surgió sobre la legitimidad de la cuestión de confianza anunciada por el Ejecutivo que ha polarizado a las bancadas en el Congreso, incluida la oficialista, legisladores de diferentes bloques han decidido jugar sus últimas cartas antes de recibir al presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, en el pleno de mañana.

Ellos buscan alternativas que permitan la aprobación de las reformas sin la aplicación del mecanismo planteado por el presidente Martín Vizcarra. Una de ellas es que el Congreso devuelva la carta al Ejecutivo para que mejore los términos en los que solicitó la cuestión de confianza que, a juicio de los legisladores, está plagado de frases conminatorias.

La segunda es solicitar al Tribunal Constitucional (TC) que se pronuncie sobre la procedencia de la cuestión de confianza, sobre todo en temas relacionados a proyectos de reforma política y constitucional. Pero eso no es todo. Algunas bancadas de oposición están disconformes con la manera en que se convocó a la sesión plenaria de mañana, pues no contó con un previo llamado a la Junta de Portavoces.

Finalmente, no se descarta entrar en un franco diálogo con el Ejecutivo, a través del premier Del Solar, para hallar una salida a la crítica situación que puede llevar al cierre del Congreso.De hecho, el Ejecutivo viene conversando con legisladores de diversas bancadas como una manera de anticipar los resultados del debate de la cuestión de confianza en el pleno de mañana, tal como lo confirmó anoche el premier Salvador del Solar en Cuarto Poder.“Hemos conversado con congresistas, algunos nos han llamado (…) estamos conversando”, expresó. Del Solar también manifestó: “Somos un gobierno dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para tener una reforma política”, reiteró refiriéndose a una eventual disolución del Parlamento.

REUNIÓN

Algunas fuentes informaron a Correo que el encuentro privado del último viernes entre congresistas de diversas bancadas contó con la participación de representantes de Acción Popular, Peruanos Por el Kambio y Fuerza Popular.

Sin embargo, no llegaron las bancadas de izquierda, a pesar de que avisaron que acudirían a la cita.En tanto, hoy por la mañana se tiene prevista una reunión en Palacio entre los oficialistas y el presidente Martín Vizcarra, con la presencia del premier Del Solar, para afinar los mensajes y la posición sobre la cuestión de confianza que se votará mañana.Al respecto, Jorge Meléndez, vocero de la bancada de PPK, sostuvo que la reunión será una ocasión para que sus colegas intercambien opiniones y reciban información. “Es natural que al interior de la bancada existan puntos diferentes, pero la idea es sacar una posición en conjunto”, señaló el oficialista.

En diálogo con Correo, Meléndez confirmó que apoyará la cuestión de confianza, y aunque al interior de la bancada la mayoría podría estar de acuerdo, siempre se requiere de mayor información. “Algunos colegas están absolviendo dudas con constitucionalistas”, dijo. A la reunión no acudirá Carlos Bruce (PPK), porque -según dijo- tiene una citación en la Fiscalía en calidad de testigo.

PROPUESTA

Precisamente Bruce planteará hoy ante su bancada que la cuestión de confianza sea consultada ante el TC antes de ser sometida a votación en el pleno. Para ello plantearía una cuestión previa durante la sesión. El legislador oficialista explicó a este medio que han surgido juristas respetables que han puesto en duda la constitucionalidad del pedido.

“Si se rechaza la confianza y el Ejecutivo disuelve el Congreso, y luego se descubre un efecto de inconstitucionalidad, entonces el Parlamento se reinstauraría; tanto Presidente como los ministros serían acusados”, manifestó.En ese sentido, destacó que para evitar esa situación lo más responsable es esperar un pronunciamiento previo del TC a través de una demanda.“El Congreso podría presentar la demanda bajo determinados aspectos como los plazos y si las reformas están sujetas a la confianza. De esa manera se pueden tomar decisiones más versadas”, dijo.

¿RESPALDO?

Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, indicó que están evaluando la cuestión previa que propone Bruce como otra forma de actuar.“Estamos haciendo una evaluación constitucional al detalle sobre cada coma en la carta del Ejecutivo”, indicó.Hoy la bancada “naranja” se reunirá para tomar una decisión; sin embargo, Tubino se mostró en contra de la postura que tuvo el jefe del gabinete, Salvador del Solar, al señalar que enviar la cuestión de confianza al TC sería una manera de estorbar la reforma.“Quisiera pedirle al Premier que lea la Constitución lentamente y reflexione. Cuando vea el artículo relacionado con las reformas constitucionales, se dará cuenta de que la Carta Magna, en lugar de darle facultades al Legislativo, se las quita”, resaltó.

El grupo de Keiko Fujimori viene sosteniendo reuniones desde la semana pasada para definir una postura. El último jueves se reunieron alrededor de 18 congresistas, pero no asistió ningún legislador de la Mesa Directiva. Los asistentes dieron su punto de vista sobre la interpretación que tenían acerca de la carta enviada por el Ejecutivo. A su turno, Mauricio Mulder (APRA) señaló a Correo que están evaluando precisamente la propuesta de una cuestión previa planteada por el legislador oficialista. “Creemos que el Poder Ejecutivo ha pasado el límite de la Constitución y la propuesta de Bruce puede ser pertinente”, indicó.

Sobre lo que dijo el Premier, resaltó que es muestra de que el Gobierno no tiene espíritu democrático.“Cuántas veces el Gobierno ha ido al TC y ahora que hay una propuesta para que sea el Congreso, no les gusta”, refirió. En tanto, Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) respondió brevemente que “todo es posible”, al ser consultado sobre la alternativa de que el TC pueda revisar la cuestión de confianza.

El congresista Juan Sheput (Concertación Parlamentaria) calificó el documento presentado por el Ejecutivo como un “ultimátum”. “Es una carta que pone una serie de condicionamientos a cómo tenemos que aprobar los proyectos de ley”, refirió.Para el exoficialista, hay un desconocimiento de la Constitución en el Ejecutivo o existe una intención para generar las condiciones para el cierre del Congreso. “Si es el primero, el mecanismo del diálogo podría solucionar el impasse (...), no se puede decir que si no estás de acuerdo con lo planteado doy como no otorgada la confianza”, resaltó en RPP.

Carlos Bruce criticó las declaraciones del Premier. “Me llama la atención que dentro de un sistema democrático existan personas que les importe tan poco saber si la norma es o no constitucional, ese debería ser el primer punto de debate”, dijo. Mientras que Meléndez sostuvo que llevar la cuestión de confianza al TC es dilatar el tiempo. “No solo sería entorpecer, sino llevar abajo la reforma política, el TC delibera en muchos meses”, resaltó el oficialista.

INHIBICIÓN

Sobre la posibilidad del planteamiento de una cuestión previa, Maríanella Ledesma, integrante del TC, se pronunció y dijo que esta no está regulada en la Constitución. “Si está regulado la posibilidad de que el representante del Poder Legislativo pueda plantear al Tribunal un proceso competencial”, manifestó.

En diálogo con RPP, la magistrada hizo una aclaración sobre el comunicado publicado por el TC el viernes, con la posición de Ernesto Blume, titular de la institución que cuestiona al Ejecutivo por “forzar las cosas”. “Esas conclusiones a las que arriba el presidente del TC son fruto de su interpretación y no responde a la posición del Colegiado”, señaló, y agregó que los magistrados no son actores políticos, sino jueces de las garantías, por lo tanto, deben preservar la imparcialidad.“Sobre todo teniendo en cuenta que está en nuestras manos la posibilidad de dirimir competencias tanto entre Legislativo y Ejecutivo”, dijo.

En la misma línea, se refirió a las propuestas que están lanzando los congresistas y la puerta abierta par acudir ante el Tribunal para resolver las dudas sobre la cuestión de confianza.