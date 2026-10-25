Barranco registra una de las competencias electorales más ajustadas de Lima Metropolitana.

Renovación Popular (RP) obtiene 8,825 votos, solo 171 más que Somos Perú(SP), que alcanza 8,654.

Así, el virtual alcalde de Barranco sería el sociólogo Manuel Espinoza Loarte, quien fue gerente municipal hasta el pasado 31 de julio. Espinoza superó a Antonio Mezarina Tong, quien ocupó la alcaldía entre 2007-2010 y 2015-2018.

Apretado

La de Barranco no es la votación más estrecha. Pucusana encabeza el listado de resultados ajustados con una brecha de apenas 50 votos. El Frente de la Esperanza consigue 2,754 votos, mientras Avanza País suma 2,704. En Punta Negra, Perú Moderno alcanza 1,391 votos y aventaja por 104 al Frente de la Esperanza.

Santa Rosa ocupa el tercer lugar. Acción Popular obtiene 3,601 votos, 148 más que RP. En Punta Hermosa, SP alcanza 1,292 votos, apenas 203 más que el PPC.

Por su parte, Santa María del Mar presenta una diferencia de 257 votos entre el PPC (606) y Avanza País (349). En San Bartolo, SP supera por 548 votos a APP.

Entre tanto, Ancón registra una brecha de 615 votos entre RP y Podemos Perú, mientras que en Breña 661 votos separan a Avanza País y RP. San Luis completa el listado con 750 votos de diferencia entre Avanza País y SP.