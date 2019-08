Heriberto Benítez: Alejandro Toledo ha recibido condena social y el 90% del país lo ve culpable

Síguenos en Facebook

Heriberto Benítez, abogado de Alejandro Toledo, consideró que existen "irregularidades" en la carpeta fiscal de acusación contra el expresidente y que por ello, el líder de Perú Posible ha recibido una "condena social" por parte de la ciudadanía.

"No hay garantías mínimas con todo lo que ha pasado en sus procesos […] Si vieran la cantidad de irregularidades en la carpeta fiscal. A Toledo no le han dejado apelar, le han dado una prisión sin oírlo. Le han dicho: 'primero te meto preso y después tomo tu declaración', eso se llama pena anticipada. Por eso es que Toledo ha recibido una condena social y el 90% del país lo ve culpable", expresó.

En Radio Nacional, el excongresista consideró "lamentable" que el Tribunal Constitucional (TC) haya rechazado el recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de Toledo Manrique contra el pedido de extradición a EE.UU. aprobado por el Ejecutivo.

"Ha sido lamentable la decisión del Tribunal Constitucional porque solicitábamos que se anule la resolución suprema que había concedido la extradición activa de Alejandro Toledo por tres razones: no se cumplía el tratado internacional Perú-Estados Unidos, no existía un documento de imputación (acusación), ya que está en etapa preparatoria y la vulneración del debido proceso", manifestó.

Hallazgo de dinero

Sobre los 40 mil dólares que se encontraron como evidencia al momento de la detención de Alejandro Toledo, Benítez pidió tener en cuenta que el exmandatario y su esposa, Eliane Karp, tenían orden de incautación de todas sus cuentas en el Perú.

"Aquí Toledo tiene congelado parte de su CTS, sus pensiones del Congreso. Entiendo que si tienen un dinero y se lo congelan, el único lugar donde pueden guardarlo es en una casa", aseveró.

Sobre la compra de pasajes para Israel en 2017, Heriberto Benítez afirmó que esto se hizo cuando aún no se iniciaba el trámite de extradición. "Cuando empezó, Toledo no se movió de Estados Unidos, no estaba oculto, no se cambió el nombre, vivía normalmente", subrayó.

Finalmente, el abogado del exmandatario enfatizó que el sistema carcelario del penal Santa Rita es tan estricto que Alejandro Toledo ha sido aislado del resto de internos y que eso implica "un trato inhumano".