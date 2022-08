El abogado Benji Espinoza renunció a la defensa legal del presidente Pedro Castillo y su esposa, Lilia Paredes, luego de haberlos representando legalmente por varios meses.

El anuncio lo hizo en sus redes sociales, en las que señaló que su labor fue la de defender el debido proceso y la presunción de inocencia. Precisó que los abogados no pueden ser “juzgados” por quienes eligen como clientes.

“He tomado la decisión de renunciar a la defensa del Señor Presidente y la Primera Dama. En este tiempo he dedicado todas mis fuerzas en la defensa del debido proceso en el marco del principio de presunción de inocencia atendible a cada ciudadano de la República”, aseveró en Twitter.

“Agradezco la confianza de mis clientes en el tramo que significaron mis servicios profesionales. Debo reiterar: los abogados no podemos ser juzgados por quiénes defendemos sino cómo defendemos. He actuado con probidad y diligencia. Con pasión y vehemencia”, añadió en la misma red social.

En sus últimas declaraciones a la prensa, Espinoza aseguró que la primera dama, Lilia Paredes, no ha cometido ningún delito. Además negó que se haya entorpecido la diligencia fiscal en el Ministerio Público.

“Se va a demostrar en la investigación que Lilia Paredes no tiene un céntimo mal habido, no tiene desbalance patrimonial, que no le van a hallar ningún acto de lavado o que pertenece a una organización criminal”, aseveró a los medios tras reunirse con el presidente Pedro Castillo.

Yenifer Paredes no ubicada

El último martes nueve de agosto, mel Ministerio Público no pudo detener a Paredes en Palacio de Gobierno y este miércoles tampoco pudo hallarla en su domicilio de la región Cajamarca.

Hasta el momento su paradero es desconocido. La detención se dio también contra otras personas como el empresario Hugo Espino, en el marco de la investigación que se les sigue por el delito de organización criminal. Al respecto, el presidente Pedro Castillo ha calificado, en un mensaje a la Nación, que la diligencia llevada a cabo en Palacio fue ilegal.