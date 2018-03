Bienvenido Ramírez a Mamani: "Kenji te lleva a almorzar a Palacio, a todos nos han dado obras" (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

La bancada de Fuerza Popular realizó esta tarde una grave denuncia en contra de el bloque parlamentario cercano a Kenji Fujimori y los altos cargos del Ejecutivo, incluido el presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Según videos difundidos por el congresista Moisés Mamani, los 'Avengers' buscaron comprar su voto en la vacancia presidencial a cambio de obras en su región y control político en Puno. Mamani se habría valido de una cámara escondida.

Bienvenido Ramírez es sindicado como uno de los operadores cercanos a Kenji sido. En el material difundido por Mamani se escucha al parlamentario tumbesino relatar cómo lo favoreció el Ejecutivo a raíz del cambio en su voto.

"Lo que yo he conseguido para Tumbes lo conseguí en menos de una semana. En menos de una semana me dieron las obras. Me dieron las direcciones regionales de Tumbes. Puse al director del proyecto Puyango, puse al director de PCI, al director de Agroideas, estoy pidiendo ahorita el prefecto de Tumbes, estoy poniendo Produce, Senasa", se le escucha explicar a Ramírez.

Almuerzos con PPK

Seguidamente Mamani intenta aclarar si los favores del Ejecutivo viene por indicación del presidente Kuczynski. "Sí, Kenji te lleva a almorzar a Palacio. A todos nos han dado las obras", responde Ramírez en una breve conversación.

El procedimiento, según esta versión, incluiría la intervención inmediata de un ministerio en específico. En este caso, la cartera de Economía habría agilizado los proyectos de Ramírez en Tumbes utilizando como nexo al asesor de Kenji Fujimori Alexei Toledo.

"Mira, a nosotros nos llevaron al MEf y nos han puesto una persona exclusiva para que maneje nuestras obras. Y esa persona del MEF coordina con Alexei [Toledo, asesor de Kenji Fujimori]. Y él te dice 'acá están tu proyecto viable. Listo, entran ahora'. ¿Entiendes? diez obras nos han dado", explica Ramírez en una reunión con Mamani, cuando no sabía que estaba siendo grabado.

Fechas y circunstancias poco claras

Durante la conferencia de prensa, el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, no pudo responder certeramente cuánto y en qué circunstancias fueron grabados los videos en cuestión.

Al momento de su presentación ante la prensa, Mamani tampoco aclaró el contexto de las grabaciones. Solo dijo que en diciembre [previo a la primera moción de vacancia] funcionarios del Ejecutivo enviaron operadores a convencerlo de proteger a PPK con su voto.

"Eso a mí me indignó bastante. En ese entonces no tenía las pruebas suficientes. Ahora tengo las pruebas que evidencian que el Gobierno compra congresistas para quedarse en el poder", sentenció Mamani.