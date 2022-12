Sentada frente a las cámaras, en medio de sus ministros en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte dio ayer un mensaje contundente frente a las hordas vandálicas que atacan al Estado en varias zonas del país y buscan imponer su agenda política: No renunciará.

De esta forma, respondió también a la izquierda que, desde diversos sectores, le había pedido su dimisión. En los últimos días, Sigrid Bazán, Guillermo Bermejo, Susel Paredes y hasta Flor Pablo se habían unido para este insólito llamado.

“Se ha generado una violencia innecesaria (...). Hay que pararnos firmes y decirle ¡no a la violencia!”, expresó.

Tras ello, llamó a la paz, al orden y a la tranquilidad. “Hay que pararnos firmes para defender la democracia”, sostuvo con énfasis.

historia. “Hay un grupo que dice que ‘Dina renuncie’, pero ¿qué se resuelve? No se resuelve el problema. Acá vamos a estar firmes hasta que el Congreso apruebe el adelanto de elecciones. Hay que pararnos firmes para decir no a la violencia”, manifestó Boluarte en alusión a la izquierda.

“Corrupta no soy. Jamás he robado un sol al Estado”, les dijo.

En otro momento, insistió con el tema: “Por venganzas políticas están diciendo que Dina renuncie. ¿Y cuál es la alternativa de solución?, pregunto yo a estos señores congresistas. El Perú no está con tiempo para venganzas políticas, el Perú está para resolver los problemas (...) Si renuncio, ¿se resuelve el problema?”, cuestionó.

También emplazó a los grupos violentistas que arremeten contra el país sin ninguna justificación.

“A estos grupos conflictivos, que no es todo el Perú, les pregunto: ¿qué propósito tienen cerrando aeropuertos, quemando comisarías, quemando las sedes del Poder Judicial, de la Fiscalía? ¿cuál es el propósito de ello? Esas no son marchas pacificas, no son reivindicaciones sociales”, sostuvo con indignación.

De otro lado, se enfrentó al Congreso por no acelerar el adelanto de elecciones.

“Señores del Congreso exijo se reconsidere la votación de adelanto de elecciones. No vengan con pretextos pretendiéndose quedar hasta el 2026. Que el pueblo los conozca, quiénes se quieren ir y quienes se quieren quedar. Sean sinceros con el pueblo y díganle sinceramente. Está en sus manos”, aseveró.

Allí aseguró que el 83% de la población solicita el adelanto de elecciones.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Boluarte también acusó al sector de la izquierda que usa como excusa para mantenerse en el Parlamento la Asamblea Constituyente. Dijo que como saben que esta no procede, la proponen.

“Saben que no es el momento. Saben que en esas circunstancias no es posible. El Gobierno de Dina Boluarte es de transición y en este tiempo tenemos que enfocarnos en los reclamos. Lo otro, políticamente, seguro irá madurando”, expresó.

Consideró que los ataques en su contra responden a un tema “machista” pues luego de 201 años se convierte en la primera presidenta mujer del país.

En otro momento, la jefa de Estado anunció que recompondrá su Gabinete con otras personas profesionales.

“Ese Gabinete que formamos para la crisis política fue uno que respondió a esa crisis política”, enfatizó.

Luego, pidió que le “dejen trabajar en paz” porque no quiere ser un “gobierno de palabras, porque las palabras se las lleva el viento”.

LECTURA.

Entre tanto, en la misma conferencia en Palacio, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez La Torre, sostuvo que, si bien es un derecho ciudadanos que la población exprese su reclamo ante sus autoridades, “muy malos peruanos” buscaron generar caos en el país en los últimos días a través de violentas protestas y actos vandálicos.

Señaló que pese a los ataques sufridos, las fuerzas del orden (FF.AA. y PNP) se han mantenido firmes “ante esta amenaza a nuestra seguridad nacional” y que, poco a poco, se vienen despejando vías nacionales y se observa un menor número de movilizaciones.

En tanto, el general Rubén Castañeda Layseca, jefe del Sistema de Inteligencia Militar, manifestó que los ataques y desmanes a activos críticos y claves del Estado “responden a una planificación” para “paralizar y desestabilizar al país”.

No obstante, precisó que los mismos han disminuido desde que se autorizó el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional.

Señaló que, a la fecha, se registran 23 carreteras bloqueadas y no se reportaron nuevos actos vandálicos a comisarías o protestas violentas. Asimismo, aseguró que los aeropuertos en el país “han sido asegurados” con mayor presencia de agentes del orden y se espera que paulatinamente retomen sus operaciones como los de Cusco y Arequipa.