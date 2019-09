Borea: el Congreso no tiene legitimidad para elección de magistrados

Borea enfatizó que el TC tiene que estar integrado por constitucionalistas y no por "personas que tienen experiencia en derecho comercial, aéreo, transporte o petróleo". (Foto: GEC)

Síguenos en Facebook

El exdiputado y constitucionalista Alberto Borea manifestó que el Congreso no tiene ninguna "legitimidad" respecto a la elección de los nuevos candidatos para ser magistrados del Tribunal Constitucional (TC), que se tiene previsto desarrollarse el lunes 30 de setiembre.

Borea sostuvo que "tiene que haber un acuerdo de todas maneras porque este Congreso tiene que darse cuenta que no tiene ninguna legitimidad. No puedes tomar una decisión el día de hoy sobre quienes van a formar parte del Tribunal Constitucional. En 30 minutos se presentaron, analizaron y leyeron currículos, y después se terminó decidiendo sin que nadie supiera, es decir, entre gallos y medianoche. Esa es una elección que no puedes hacer".

En Radio Nacional, el también exsenador enfatizó que el TC tiene que estar integrado por constitucionalistas y mencionó entre ellos a Carlos Hakansson Nieto, Ernesto Álvarez Miranda, Edgar Carpio, Francisco Morales Saravia y Milagros Campos, quienes postulan para ser miembros, además de Manuel Sánchez Palacios, Fernando de la Flor, Ángel Delgado o Domingo García Belaunde.

"Tú no puedes poner a personas que tienen experiencia en derecho comercial, aéreo, transporte o petróleo porque lo que tú vas a resolver son cuestiones constitucionales. Tienes que poner a gente que tenga una formación sólida", aseveró.

"Le hago una invocación amistosa al presidente [del Parlamento, Pedro Olaechea] y a los miembros del fujimorismo por el Perú. Sintámonos parte de un mismo proyecto. Si tuviéramos un equipo de fútbol, nos tomamos el tiempo. Gareca se toma su tiempo, analiza videos, se diga cómo juega, habla con ellos, llama a los entrenadores de otros equipos y después de tres meses hace su selección", añadió.

De otro lado, Alberto Borea dejó en claro que en la actualidad ni el Poder Ejecutivo, ni el Congreso de la República tienen legitimidad porque no gozan del apoyo popular.

"Sobre la legitimidad se construye la legalidad y lo que está pasando en el Perú es que ninguno de los poderes tiene francamente legitimidad, ni la gente sale a las calles a dar vivas por lo bien que está gobernando don Martín Vizcarra, ni por la manera en que se comporta el Congreso", señaló.

Finalmente, el constitucionalista refirió que el Congreso "no tiene formalmente ninguna obligación de aceptar" lo que ha planteado Martín Vizcarra para adelantar los comicios generales al 2020, ni tampoco "no hay forma" de que los cambios de la reforma política corran con el tiempo que ha planteado el mandatario.