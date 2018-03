Bruce: "Preocúpense en ver cómo justifican ese millón 200 mil que les dio Odebrecht"

Síguenos en Facebook y YouTube

El ministro de Vivienda Carlos Bruce, criticó este miércoles a los impulsadores y simpatizantes de la vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski, y en específico, envió un contundente mensaje al partido Fuerza Popular. de quienes dijo que "tienen mucho que responder" y que "no tienen autoridad moral alguna de hablar de vacancias mientras no justifiquen el millón de dólares que Odebrecht les dio".

Bruce opinó sobre las declaraciones de Jorge Barata que comprometen al fujimorismo que mejor se preocuparan "en ver cómo justifican ese millón 200 mil que les dio Odebrecht". Asimismo, les pidió que "no estén escupiendo al cielo, porque les puede caer encima".

"Si ellos piensan que deben vacar al presidente Kuczynski por algunos indicios de cosas que hizo hace 16 años atrás, a ellos qué debería hacérseles: ¿darles la silla eléctrica por el millón doscientos mil dólares que ya confirmó [que les dio] no solo Marcelo [Odebrecht], sino [Jorge] Barata ", opinó el ministro.

No obstante, Bruce no restó importancia a las acusaciones que pesan sobre el mandatario, por lo que indicó que "si al presidente Kuczynski se le encuentra algo indebido, después que termine su mandato, debe ser procesado e ir preso si fuera necesario. Pero él no puede ser vacado por una sospecha"