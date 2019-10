Cabanillas a Ricardo Pinedo: Tendría que decir quién del Apra está en una empresa de Nava

Síguenos en Facebook

Mercedes Cabanillas, exministra y quien recientemente fue elegida integrante de la Comisión Política del Partido Aprista Peruano por la lista de César Trelles, cuestionó las declaraciones que hizo Ricardo Pinedo, exsecretario personal de Alan García, el último fin de semana.

“Yo pienso que Pinedo ha estado muy tocado por el tema de su competencia a la nueva secretaría general, que no la ha logrado lamentablemente, porque no es un cuadro, no es militante, pero ha sido secretario de Alan García y un hombre de confianza y con mucho conocimiento de todos estos temas, indudablemente, pero hablar de esta manera es hablar acaloradamente”, afirmó en entrevista con RPP.

El exsecretario personal de Alan García, Ricardo Pinedo, aseguró que el expresidente se suicidó en abril pasado para no ir detenido por “la pillería” de Luis Nava Guibert y su hijo, José Antonio Nava Mendiola.

Agregó que José Antonio Nava intentó comunicarse con él a través de llamadas telefónicas que no respondió y que esto fue recriminado por el integrante del Parlamento disuelto Elías Rodríguez, a quien acusó de tener “negocios” con Nava.

“¿Quién del Apra está en una empresa de Nava? No, ¿quién está? Tendría que decir quién, hasta ahora yo no conozco a nadie”, afirmó Mercedes Cabanillas.

Indicó que las acusaciones respecto a Elías Rodríguez, quien fue elegido como secretario general institucional de la organización política, deben probarse.

“Si esto se comprueba y el Apra va a hacer todo lo posible por indagar y pedir información, sencillamente se separa al señor [Elías Rodríguez]. Si esto se comprueba se separa al señor porque no podemos tener en el partido a personas que estén imputadas con delitos del grueso que sea”, precisó.

Como se recuerda, el Partido Aprista realizó elecciones internas con la presencia de más de 500 delegados de diversas regiones. La lista ganadora fue la encabezada por César Trelles.

La lista derrotada estuvo encabezada por Carlos Roca y presentaba a Franklin Reyna como secretario general institucional, a Jorge Villasante como secretario general político y a Ricardo Pinedo como presidente de la Comisión Nacional Política.