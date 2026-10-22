La Comisión de Acusaciones Constitucionales admitió, con 21 votos a favor, la denuncia contra el exministro del Interior Juan José Santiváñez, por presunto tráfico de influencias agravado y peculado doloso.

La Fiscalía lo acusa de gestionar beneficios penitenciarios para Miguel Salirrosas, alias “El Diablo”, vinculado a la banda criminal “Los Pulpos” y recluido en el penal El Milagro (Trujillo).

Según la denuncia, Santiváñez habría intercedido ante el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el exministro de Justicia Eduardo Arana para mejorar las condiciones de “El Diablo”, con lo que evitó devolver dinero recibido de sus familiares por servicios legales.