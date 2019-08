Carlos Bruce: "En el Gobierno hay mucha soberbia y deseo de poder”

Síguenos en Facebook

Carlos Bruce, uno de los tres congresistas que renunció a la bancada de Peruanos Por el Kambio (PPK) el último jueves, y quien hace meses mostraba una evidente distancia con el Ejecutivo, sostiene que no podía seguir en un grupo que utilizaba su nombre para defender propuestas que no respaldaba.

En entrevista con Correo, el ahora exoficialista también es enfático al afirmar que el gobierno de Martín Vizcarra es una especie de “autocracia”, porque son tres o cuatro personas quienes toman las decisiones para, finalmente, ser comunicadas al gabinete y a la bancada.

¿Habló con el presidente Martín Vizcarra antes de presentar su carta de renuncia a PPK?

No. No me comuniqué con él ni intenté hacerlo.

¿Por qué?

Entendí que la decisión que el Presidente había tomado al comunicar al país (el adelanto de elecciones) no tenía marcha atrás. No tenía sentido una conversación. Se acepta la propuesta del Mandatario o no.

Además de la vicepresidenta Mercedes Aráoz y la congresista Ana María Choquehuanca, ¿otros miembros de PPK piensan como usted?

La mayoría. Cuando en una reunión de bancada pensé que estaba en absoluta minoría al plantear mis discrepancias respecto a la reducción del periodo gubernamental, en el debate me di cuenta de que muchos opinaban igual. Sin embargo, nuestro vocero decía que la bancada respaldaba al Presidente.

La bancada cuestiona su renuncia unas horas antes de la definición de comisiones. ¿Por qué esperar ese momento para presentar la carta de dimisión?

¿Qué cosa quieren?, ¿que nos quedemos cuando usan nuestros nombres para apoyar algo que no estamos apoyando? La bancada se va a poder disolver en cualquier momento (...). La renuncia presentada hoy, mañana o ayer tiene el mismo efecto si hay menos de cinco congresistas que integran la bancada, lo cual dice mucho del liderazgo del Gobierno, que no tiene cinco congresistas dispuestos a asumir el rol de oficialismo.

¿Cuál cree que es el origen de la situación actual del Gobierno, que empieza a quedarse aislado y con pocas salidas?

Es que este gobierno es una especie de autocracia. Son tres o cuatro personas las que toman las decisiones, que después se comunican al gabinete y, luego de anunciado al país, se la comunican a la bancada (...). Está bien, es el estilo del Presidente y lo respeto, pero que no me pida a mí que yo acepte ese estilo de liderazgo. No acepto que no me comuniquen las cosas, no me dejen opinar y después piden que los apoyen.

Si no es con la bancada y los ministros, ¿con quién gobierna el Presidente?

Habrá que preguntárselo a él. Tanto sus ministros como sus congresistas no participan en las decisiones, que son tomadas con un núcleo pequeño de personas. Eso es muy peligroso en una democracia.

¿Ese núcleo son sus asesores, como el argentino Maximiliano Aguiar?

Con el grupo pequeño que tiene.

¿Es una muestra de soberbia el no consultar con la bancada?

Por supuesto, atacan a la vicepresidencia. Primero, no le comunican nada (del adelanto de elecciones), ella se entera el 28 de julio, mirando al Presidente, y se notó su incomodidad. Segundo, le hace un desplante, no se despide de ella y hace referencia a Bagua en un claro ataque. ¿Ahora se preguntan por qué renunció? Se creen la familia a la cual hay que aguantarle todos sus desplantes. Me parece que dentro del Gobierno están con una soberbia muy peligrosa y con un estilo autocrático de gobierno que yo respeto, pero no lo comparto.

¿Qué consecuencias tiene no consultar a los ministros y a la bancada sobre los conflictos sociales?

Que pueden equivocarse muy frecuentemente. Si hubiera consultado con la bancada, le hubiéramos dicho: “Presidente, no suelte solamente la licencia de Tía María, sino que, además, junto a esa licencia suelte un plan de obras para que la gente vea hoy el beneficio de ese proyecto”. De esa manera, no hubiera habido protestas.

¿Cómo calificaría al gobierno de Vizcarra?

Un estilo autocrático, sin duda. Él no conversa con nadie al momento de tomar sus decisiones.

¿Qué conclusión saca por sus decisiones y su forma de actuar?

Él no es una persona que cautive ni convence (...). Tiene un estilo de liderazgo autocrático, vertical; seguramente producto de una desconfianza, no lo sé.

El premier Salvador del Solar criticó sus renuncias. ¿Qué puede decir al respecto?

No sé qué cosa quiere el Primer Ministro, ¿qué le digamos al Presidente que todo lo que hace está bien?, ¿que nosotros pensamos distinto, pero que vamos a cambiar porque su majestad el Presidente así lo desea? No. Hay personas que tenemos ideas propias y si no estamos de acuerdo, es nuestro derecho a renunciar. Si al Primer Ministro no le gusta, pues mala suerte. Creo que en el Gobierno hay mucha soberbia, mucho deseo de poder.

A Vizcarra le quedó grande el Gobierno, pero él solo culpa a Fuerza Popular (FP). ¿De quién es en realidad la culpa?

Sin duda, hay que reconocer que FP ha aportado lo suyo también. El absurdo blindaje a Chávarry no solo los afecta a ellos, sino al Congreso, así como la elección de personas cuestionables para manejar comisiones, como la de Educación. Han dado los motivos que el Presidente necesitaba ante la opinión pública para tomar las decisiones que está tomando.

Tras lo de Aráoz, ¿esta debería dejar la vicepresidencia?

No. Creo que nadie tiene por qué renunciar al cargo por el que ha sido elegido, tampoco el Presidente (...). Temas como la vacancia son tan absurdos como el adelanto de elecciones. Los periodos constitucionales se deben cumplir y es peligroso variarlos.

¿Cuáles son los puntos más bajos del gabinete?

Hay varios ministerios (...) lamentablemente, ya es un estilo de este Gobierno que los ministros sean ministros fantasmas y recién se les conozca cuando hay conflictos o hechos que lamentar. Realmente, no se les ve líderes en cada uno de los sectores, que es el rol que tendría que tener un ministro de Estado.

¿Debe haber cambios en el gabinete?

Si van a nombrar ministros así, timoratos como los que hay, en realidad nada ganamos con un cambio de gabinete, lo que tenemos que hacer es un cambio de actitud, con un Gobierno más proactivo. Decían que la economía crecería en 4%; hoy los economistas más serios dicen que no vamos a crecer ni siquiera 2.5%. Significa que vamos a tener menos posibilidades para atender sectores como salud, vivienda y otros. No son buenas noticias y el Gobierno debe dedicarse a eso.

¿Fue Del Solar una mala elección?

Espero que no. Todavía es muy poco tiempo para juzgarlo.

La economía se resentirá con el adelanto de elecciones. ¿Cuál debe ser la salida a esta crisis política?

Debe haber un acuerdo entre las fuerzas políticas y el Gobierno para dejar de lado el asunto del adelanto de elecciones y comprometernos todos. Incluso, si el Presidente quiere, como garantía que haga una cuestión de confianza para aprobar las reformas electorales que nos permitan hacia el 2021 tener un mejor sistema de elección y, además, comprometernos en una agenda contra la corrupción que puede también incluir el dejar de blindar personajes.

¿Entonces Constitución debe rechazar la propuesta de adelanto de elecciones?

Voy a votar en contra. No me parece que sea necesario, con el adelanto de elecciones dejamos al país igual o peor, no lo dejamos mejor y eso es una responsabilidad.

¿Qué puede traer el adelanto de elecciones?

Lo que vamos a lograr es dejar al país igual o quizá peor que antes, porque las reformas no van a ser aprobadas ni implementadas.

¿Cómo ve el futuro del país?

Tendríamos autoridades iguales o peores a las actuales, no habríamos ganado nada. El Gobierno no le habría dejado al nada al país, sino lo mismo o peor, y creo que eso es irresponsable.

¿Los partidos inscritos están listos para participar?

Nadie está preparado. Un adelanto nos agarra a todos fuera del cronograma electoral. Insisto, vamos a tener una situación igual, en el mejor de los casos, o peor. Es irresponsable poner al país en esa situación.

¿Serán cinco años perdidos?

Con el adelanto de elecciones, definitivamente habríamos tenido un quinquenio perdido. Pero si hacemos un acuerdo político para aprobar la reforma, para luchar contra la corrupción, por lo menos en estos cinco años tendremos un mejor sistema electoral que nos permita elegir mejores autoridades.

¿Le dio vergüenza el audio de Vizcarra por Tía María?

Definitivamente, no me gustó ese audio. Deja un presidente que dice una cosa públicamente y otra en privado, eso no está bien. Además, refleja también la poca convicción que tiene de echar a andar la economía. Si sabemos que el 80% de la inversión del país es privada y solo 20% es pública, ver a un mandatario dialogando con activistas de ultraizquierda para ver de qué manera nos tiramos un proyecto de inversión abajo no es el estilo de presidente que yo apoyaría. Eso no está en el plan de gobierno de PPK, en el plan de gobierno está cómo facilitamos esos procesos de inversión, con procedimientos que hagan que la gente entienda que estos proyectos de inversión son favorables.

¿Cómo?

Por ejemplo, si en los próximos años Tía María va a pagar S/5 mil millones en impuestos, entonces adelantemos esa plata y junto con la licencia de Tía María que el Gobierno presente un plan de obras para carreteras, de agua, desagüe, viviendas, luz, salud y educación. De esa manera, la gente verá que la aprobación de la licencia trajo como consecuencia ese paquete de obras. Así hubiese habido menos resistencia y no, simplemente, soltar una licencia sin ofrecer nada, poniendo en riesgo la vida e integridad de policías y miembros de las Fuerzas Armadas. Fue una gran decepción escuchar al Presidente en esas grabaciones.

¿Es real la imagen de Gobierno íntegro e intolerante con la corrupción que pretende mostrar?

Espero que sí. No tengo bases ahora para decir lo contrario.

¿La incorporación de Yesenia Ponce a la bancada PPK son manotazos de ahogado?

Peor no lo pudieron hacer, hasta el propio Primer Ministro ha lamentado esa incorporación.

¿Se va a incorporar a otra bancada?

No lo descarto.

¿Ya tiene propuestas?

Hay propuestas de más de una bancada. Las evaluaremos con calma y tomaremos una decisión.

Perfil

Carlos Bruce, congresista no agrupado

Economista por la Universidad de Lima. Fue congresista por primera vez en el 2006, por el partido Perú Posible, y en tres ocasiones fue ministro de Vivienda.