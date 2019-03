​Carlos Bruce se niega a rendir cuentas por semana de representación

Síguenos en Facebook

Defendía su posición con respecto a los 2800 soles que reciben los congresistas por gastos de representación, pero terminó por enarbolar su derecho a cobrarlo sin la necesidad de justificarlo después o darle explicaciones a cualquiera, incluso a la población.

Así se puede resumir la intervención en RPP del ministro de Vivienda, Carlos Bruce Montes de Oca, quien enfatizó que ni la Constitución, ni el reglamento del legislativo ni ley alguna señalan que se debe presentar tales informes, establecidos solo por una directiva del Parlamento.

Cuando le mencionaron que no presentaba dichas cuentas desde el 2018 -aunque según el portal del Parlamento lo hizo solo dos veces, en el 2016-, Bruce Montes de Oca no dudó en responder: “Así es, así es, y a mucha honra”, para luego añadir que igual cobró los polémicos 2800 soles.

El ministro remarcó que no tiene por qué informar sus acciones a la Mesa Directiva, que ganó Fuerza Popular en julio pasado y a la que calificó de “adversaria”.

“Si los estoy investigando a ellos, o al grupo que ellos representan, ¿les tengo que decir qué estoy haciendo? (...) en lo que es gastos de representación? Yo veré cómo utilizo mi tiempo y no tengo por qué informarle a nadie”, arguyó.

Minutos después le preguntaron qué podría garantizar, entonces, que los congresistas cumplan con su labor en la semana de representación en vez de irse a la playa, a lo que contestó de inmediato: “Yo me puedo ir a la playa no esa semana, cualquier semana si quisiera, pero probablemente no seré reelegido porque no estaré haciendo el trabajo parlamentario”.

REACCIONES

Al respecto, el exoficialista Juan Sheput señaló que Bruce miente al decir que no están obligados a presentar informes de semana de representación los parlamentarios.

“Es una rendición de cuentas al Parlamento, esto lo tiene que resolver el presidente Martín Vizcarra o el premier (Salvador del Solar), porque sería tremenda contradicción que el Gobierno pregone transparencia, rendición de cuentas y tiene un ministro que se niega a rendir cuentas, a presentar informes y satisfacciones a la opinión pública”, señaló el legislador del bloque Contigo.

Para Sheput, el Gobierno tiene a ministros como Bruce que se zurran en las leyes y en lo que diga el jefe de Estado. “El Ejecutivo demuestra una vez más sus contradicciones”, alegó.

En tanto, el abogado Walter Albán señaló que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, debería de abrir una investigación preliminar.

“Una investigación siempre está abierta, la debe de hacer (la fiscal Zoraida Ávalos). Los congresistas deben de hacer un mea culpa”, sostuvo a Correo.

AMPLIACIÓN

Por otro lado, el procurador Anticorrupción, Amado Enco, adelantó que pedirá la ampliación de la investigación a más legisladores que han sido cuestionados por realizar semanas de representación sin cumplir lo estipulado en el reglamento del Congreso.

Cabe destacar que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar contra seis legisladores por realizar un presunto cobro indebido por semana de representación cuando se encontraban fuera del país.