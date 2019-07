Carlos Tubino compara a presidente Vizcarra con Hugo Chávez y Maduro (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, negó que el Congreso de la República haya blindado al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry cuando rechazara suspenderlo de sus funciones, como ha asegurado el presidente Martín Vizcarra.

Desde la sede del Legislativo, el fujimorista consideró que las expresiones del jefe de Estado sobre el tema se encuentran fuera de contexto, ya que el Pleno "solo cumplió con el Reglamento del Congreso y la Constitución".

"No es blindaje. No tenemos por qué blindar a nadie, pero en este país democrático no se puede actuar porque le llevo bronca a una persona, porque quiero tomar la Fiscalía por encima de lo que dice la Constitución y leyes. Eso no es dable en un país democrático", subrayó.

Luego, Tubino comparó a Vizcarra con el fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez, así como con Nicolás Maduro por sus expresiones sobre la determinación del Congreso sobre Chávarry.

"Lamento esas palabras, ayer cuando he visto al presidente de la República desde Arequipa, me parecía que estaba en Venezuela. Tan igual como hablaba el finado (Hugo) Chávez o (Nicolás) Maduro. No hay ninguna diferencia, la posición del presidente es inconstitucional", remarcó.

¿Para qué vamos a blindar a Chávarry?

Incluso, el legislador se cuestionó sobre el motivo que tendría su bancada para blindar a Chávarry, luego votaran a favor de que se archive las acusaciones contra el extitular de la Nación.

"Nosotros vamos a defender la democracia, no estamos blindando a nadie. ¿Para qué vamos a blindar a Chávarry?, ¿Chávarry va a sacar a Keiko (Fujimori)? Nosotros lo único que queremos que el Perú no se convierta en eso, una una Santa Inquisición que está ahí en la esquina", sostuvo.

El Pleno del Congreso aprobó acusar a Chávarry por el delito de encubrimiento real, sin embargo, rechazó la cuestión previa para incluir en el debate de las imputaciones por los delitos de encubrimiento personal y por organización criminal.

Mesa Directiva

De otro lado, Carlos Tubino afirmó que su bancada se encuentra negociando para postular de forma multipartidaria a la Mesa Directiva. Además, dijo que no irán a la Presidencia del Congreso.

"Seguimos negociando, aún no tenemos humo blanco. Tenemos tiempo hasta las 12 de la noche. Esto es un tema que se negocia para obtener votos y con votos es que se gana la Mesa Directiva. Es una negociación cuidadosa", agregó.

En ese sentido, dijo que no descartan a ninguna bancada, solo los integrantes del Frente Amplio y Nuevo Perú. "No estamos descartando a nadie, a excepción del Frente Amplio y Nuevo Perú, con ellos no vamos ni a la esquina", enfatizó.