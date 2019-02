Carlos Tubino sobre la no renovación de trabajadores del Congreso: "De ninguna manera es provocación de Salaverry"

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, se negó a cuestionar la determinación del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, con respecto a no renovar el contrato de 130 trabajadores del Legislativo quienes son militantes de la bancada fujimorista.

En diálogo con RPP, Tubino señaló que ahora el presupuesto del Parlamento debe racionalizarse tras la conformación de las nuevas bancadas que en la actualidad suman 10.

Incluso, dijo que esa decisión de Salaverry no la considera una provocación.

"De ninguna manera (es una provocación) porque hay que ver todo lo relacionado al presupuesto y cómo se ejecuta. Ahora con las nuevas bancadas se tiene que racionalizar por un lado, para utilizarlo en otro. Las nuevas bancadas necesitan de oficinas y demás", remarcó.

Acoso a Glave

De otro lado, Carlos Tubino calificó de correctas las medidas que se están tomando en el Congreso de la República sobre el periodista de Manifiesto, César Rojas, quien fue denunciado por el delito de acoso sexual contra la legisladora de Nuevo Perú, Marisa Glave.

"Ante el acoso, las acciones que se están tomando son las correctas. Espero que no haya ninguna injerencia política porque este periodista es crítico de la bancada de Nuevo Perú", sostuvo.

Luego, destacó que a la mujer se le debe respetar y no tocar ni con el pétalo de una rosa.

"En la sociedad en general a la mujer se le debe respetar y no tocar ni con el pétalo de una rosa. He visto el programa (dominical Cuarto Poder) no hay nada que decir porque están tomando las acciones correctas", remarcó.

El último domingo, Daniel Salaverry mencionó que acatarán la sentencia del Tribunal de Familia a favor de Marisa Glave, que impide al periodista estar a menos de 200 metros de la casa y el centro de trabajo de la legisladora.