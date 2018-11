Caso Alan: Congresistas se enfrentan por presencia política en Uruguay

Síguenos en Facebook

Una serie de cuestionamientos recibieron los legisladores de la bancada aprista y del Frente Amplio por viajar a Uruguay con el fin de -supuestamente- explicar la verdadera situación judicial que vive el expresidente Alan García en nuestro país. El argumento de la izquierda para ir al país charrúa fue demostrar que el líder aprista no es ningún perseguido político. Por su parte, los apristas alegaron que el viaje tiene como objetivo defender el pedido de asilo político del exmandatario en la residencia del embajador de Uruguay en Lima.

Críticas

Desde la óptica del legislador Gilbert Violeta, el viaje de ambas bancadas solo beneficia a Alan García. “Esto es un tema que solo debe ser manejado entre los ministerios de Relaciones Exteriores del Perú y Uruguay”, sostuvo. Violeta señaló que la intromisión política en un pedido de asilo puede confundir a la población. “En Peruanos por el Kambio, decidimos no viajar, no tener una opinión y dejar que Cancillería haga su trabajo (...). Creo que el tema está siguiendo su curso y hay que dejar que así sea. Ya el Ejecutivo se pronunció y ahora le corresponde al Gobierno de Uruguay hacerlo”, destacó.

Entre tanto, Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) consideró que el viaje de los apristas se dio en reacción al del Frente Amplio. “Pero lo cierto es que ambos viajes solo demostrarían que hay un interés político sobre el judicial”, manifestó a Correo. “Vitocho” precisó que el periplo de las dos bancadas es malo y solo refleja que existe presión para cambiar la actitud de los jueces, a fin de que actúen políticamente.Para el apepista Richard Acuña, los viajes del APRA y de la izquierda en el fondo favorecerían al exmandatario Alan García para politizar su caso.

“En política no hay causalidad. Con estos viajes, le están haciendo el favor de que existe una supuesta persecución política. A mí me parece raro que el Frente Amplio haya caído en este juego”, expresó Acuña a este medio. Una opinión diferente tuvo el congresista independiente Alberto de Belaunde, quien sostuvo que sus colegas tienen todo el derecho de viajar a Uruguay y expresarse libremente, sin ningún tipo de restricción. “Tienen derecho a exponer sus posiciones”, acotó.

Reuniones

Ayer, los legisladores apristas Jorge del Castillo, Javier Velásquez Quesquén, Mauricio Mulder y Elías Rodríguez se reunieron en Montevideo con el expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti.

“Hemos tenido la oportunidad de explicarle los elementos del entorno político, la situación de coacción en ciertos medios y algunas dependencias del Estado. Creo que él ha entendido perfectamente bien el estado de la situación y estamos a la espera de la decisión soberana que tiene que tomar el Gobierno de Uruguay”, indicó Del Castillo.

Sobre la situación legal de Alan García, Mauricio Mulder señaló que si Uruguay no otorga el asilo, dicho país debe otorgar un salvoconducto para que vaya a la embajada de otro país.Mulder también opinó que si Uruguay otorga el asilo a su líder y el Gobierno de Martín Vizcarra no entrega el salvoconducto, nuestro país se estaría mostrando rebelde a un tratado internacional. “Sería una falta de respeto al Gobierno uruguayo”, sostuvo. Ayer, García quiso ser visitado por sus exministros Nidia Vílchez y Jorge Villasante, pero estos no lograron ingresar.