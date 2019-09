Vicente Zeballos fiscalizó firma de adenda de Chinchero cuando Vizcarra era ministro (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Vicente Zeballos, ministro de Justicia y Derechos Humanos, solicitó información el 6 de marzo de 2017 ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para conocer cómo se logró firmar la adenda con el consorcio Kuntur Wasi para la construcción del aeropuerto de Chinchero en Cusco. Todo esto sucedió cuando era congresista el Martín Vizcarra era titular de la mencionada cartera.

En el oficio, Zeballos tenía la hipótesis de que el banco que presentó Kuntur Wasi como acreedor del proyecto de construcción, Golmand Sachs, no podría haber solicitado la emisión de la controvertida adenda, pero al final sí lo hizo.

"El MTC debió darle una autorización o reconocimiento. Conforme a lo revisado, no ocurrió. Esto implica que al no estar autorizado, Golmand no podría haber solicitado la emisión de la Adenda", se lee en la misiva enviada por entonces parlamentario.

Curiosamente, una de las páginas del nuevo documento de investigación presentado por la fiscal Zoila Sueno toma el mismo argumento de Zeballos para sostener que la adenda no estaba sostenida conforme a la ley.

El legislador también se quejó de los 40 millones de dólares de adelanto que por la adenda el Estado peruano le daría al consorcio Kuntur Wasi, algo que no estaba contemplado en el contrato original.

Al respecto, el actual ministro de Justicia señaló que sus inquietudes fueron respondidas por el MTC y que su ánimo fiscalizador "fue satisfecho". Zeballos juró como titular de esa cartera el 21 de junio del año pasado.

"El señor contralor de ese entonces, Edgar Alarcón, había formulado algunas observaciones y dudas a los medios de comunicación. Obviamente yo las hice mías y las trasladé a través de un documento formal al Ministerio de Transporte, las cuales me fueron absueltas", aseguró a 'Panorama'.

"La circunstancia de que la señora fiscal [Zoila Sueno] las haya hecho suyas pasa por un proceso de validación y cada quién tiene tu propio criterio de interpretación", agregó Vicente Zeballos.