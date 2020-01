El tiempo apremia. El fiscal provincial provisional Richard Rojas Gómez tiene hasta este lunes 13 de enero para decidir qué hacer respecto a la investigación preliminar seguida contra la exprimera dama Pilar Nores y otros 22 investigados vinculados al Partido Aprista por el presunto delito de lavado de activos.

Ese día vence el plazo de las pesquisas que abrió la Fiscalía hace tres años. Según fuentes consultadas, el fiscal Rojas Gómez puede formalizar la investigación o archivarla. No obstante, el fiscal Rojas tiene más de una diligencia pendiente por realizar en este caso, lo que pondría en riesgo la averiguación de la verdad.

Historia

El fiscal Richard Rojas Gómez asumió la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada de Lavado de Activos el 31 de diciembre de 2019, tras la renuncia presentada por José Castellanos a dicho despacho.

Castellanos fue enviado a una Fiscalía penal común. El recambio no tendría nada de particular, pero el pasado 26 de diciembre de 2019, el fiscal del Equipo Especial José Domingo Pérez emitió la disposición No. 88 -a la que accedió Correo- devolviendo la investigación contra Pilar Nores y otros al fiscal José Castellanos

El 13 de enero del 2017, Castellanos había abierto investigación preliminar contra 31 personas naturales y cinco personas jurídicas, vinculadas al Partido Aprista. En ese entonces, señaló que los investigados formarían parte de una organización criminal -a la que comparó con la mafia italiana- que ostentaron cargos públicos para facilitar el lavado de dinero ilícito.

Sobre Nores, la Fiscalía indicó que habría ingresado dinero proveniente de actos de corrupción a la Fundación Des Rayons De Soleil, en el Principado de Liechtenstein. Ahora, el riesgo es que todo pueda ser echado por la borda.