La Fiscalía incautó los tres relojes de marca Rolex del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, tras la participación de su abogado Humberto Abanto en una diligencia donde mostró dichos objetos de valor. Sin embargo, ¿dicha medida es legal?

Al respecto, el penalista Hugo Mendoza, socio del estudio Mendoza Malpartida & Asociados, señaló que dicha retención de los relojes sería ilegal y que el fiscal del caso podría incurrir en el delito de abuso de autoridad y hasta prevaricato, que es cuando una autoridad vinculada a la administración de justicia actúa en contra de la ley.

“En este caso el artículo 218 del Código Procesal Penal detalla que, solo cuando el requerido por el fiscal se negara a exhibir un bien que constituye cuerpo del delito o lo relacionado al esclarecimiento de los hechos investigados, el fiscal puede solicitar al juez de investigación preparatoria que ordene una incautación o exhibición forzosa”, señaló el especialista.

Sin embargo, dijo que en el caso Rolex no ha sucedido falta de cooperación, por el contrario, se observa que ha existido colaboración por parte de señor Oscorima, a través de su abogado Humberto Abanto, que llevó los relojes al Ministerio Público, lo que no se puede entender como una negativa, además de que se conoce que no ha existido una orden judicial para la incautación.

Cabe destacar que el abogado de Oscorima señaló que dicha incautación no se encontraba prevista y que la decisión fiscal fue una sorpresa, ya que se dio luego de la muestra de dichos objetos. El letrado estuvo por cerca de 3 horas en el Ministerio Público.

Según Mendoza, la decisión fiscal se habría dado por la actitud de los investigado en el caso, ya que, a juicio del Ministerio Público, no habría sido colaborativa.

“Es claro que ellos creen que no ha existido colaboración de parte de las personas involucradas, ya que inicialmente la presidenta Dina Baluarte no colaboró con información sobre los relojes Rolex”, destacó.