Censura a Vicente Zeballos se cae, pero se les mueve piso a los procuradores

El foco de la interpelación del Congreso por la firma del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht cambió de vía. Si en un primer momento se cuestionó el papel del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, ahora se ha puesto en tela de juicio la permanencia de los procuradores ad hoc del caso “Lava Jato”: Jorge Ramírez y su adjunta Silvana Carrión.

En el segundo día del pleno, ayer, y tras casi 14 horas de debate, Zeballos afirmó tras culminar la interpelación que escuchará los descargos de ambos personajes como parte “del debido proceso” antes de tomar una decisión sobre su permanencia en el sector. En la víspera, Ramírez y Carrión fueron vinculados con las agrupaciones Chim Pum Callao y la propia Odebrecht, respectivamente, por el congresista Víctor Andrés García Belaunde.

“Son dos profesionales que han venido cumpliendo una labor encomiable y muy profesional. Sin embargo, ha habido un cargo formulado en una audiencia pública en el Congreso. Lo menos que podemos hacer es dar el derecho al debido proceso; es decir, escuchar sus descargos y luego se tomará la determinación que resulte más pertinente”, dijo Zeballos sobre los cuestionamientos del Congreso.

Sin embargo, agregó que esto no puede servir de insumo para neutralizar lo que significan los avances en este acuerdo de colaboración eficaz.El titular del Minjus indicó que ha recogido las interrogantes formuladas por los legisladores sin adentrarse en la subjetividad de las mismas, por lo que “tomaremos en las próximas horas” una decisión. Destacó que los procuradores han realizado, desde su designación en el 2017, “un trabajo muy objetivo, muy comprometido, muy profesional”.“Aquí lo particular sería si es que ellos están inmersos en alguna denuncia, en algún acto de corrupción. ¿Hay algún proceso penal que siquiera los esté procesando? ¿Hay alguna sentencia penal que los haga responsables de un acto ilícito? No tenemos la evidencia”, señaló.

Los cargos

Cabe señalar que “Vitocho” ha recordado que Ramírez fue procurador del exalcalde de Ventanilla Omar Marcos, uno de los dirigentes de Chim Pum Callao, agrupación que lideró el prófugo Félix Moreno. También sostuvo que el IPD inhabilitó el año pasado a Ramírez por malos manejos “y conductas raras” en una elección.De su adjunta, Silvana Carrión, señaló que ha sido parte de un estudio de abogados (Azabache Caracciolo) que defendió a Odebrecht.

Detalles

Tras la interpelación a Zeballos, las opciones de una censura se disiparían por falta de votos. Por ejemplo, el vocero de la bancada de Fuerza Popular (FP), Carlos Tubino, manifestó que, pese a las discrepancias con el pacto formulado por la Fiscalía y la Procuraduría, su agrupación no impulsará una moción contra el titular del Minjus.“A pesar de las observaciones que tenemos, nosotros no vamos a presentar una moción de censura al señor ministro de Justicia. (...) Creemos en la gobernabilidad, en que el Perú debe continuar avanzando con una agenda propositiva. Fuerza Popular está en esa línea”, expresó en conferencia de prensa.Otras bancadas parecen estar en la misma línea y los intentos de una censura serían solo de algunas voces aisladas.