César Acuña: "Ni siquiera sabía cuáles eran las funciones del CNM" (VIDEO)

El excandidato a la presidencia de la República César Acuña declaró hoy, en calidad de testigo, ante el Ministerio Público en la investigación que se le sigue a los exmiembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Acuña declaró ante la prensa que no tenía ningún interés por el nombramiento de Iván Noguera como consejero y que los encargados son los rectores, cargo que él no ejerció.

"He venido en calidad de testigo, he venido a ayudar para se investigue el caso del nombramiento del consejero Iván Noguera. Nada tengo que ver con su nombramiento, él fue en el 2014. Así que quieres eligen a los consejeros son los rectores de las universidades privadas, no he sido rector. Tampoco no tenía ningún interés en ese tiempo, ni siquiera sabía cuáles eran las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura, por lo tanto, no había ningún interés para que salga electo tal consejero", expresó el expostulante al sillón presidencial a la prensa.

Como se recuerda, el ex alcalde de Olmos Willy Serrato había revelado que César Acuña y su hermano Humberto Acuña le pidieron ayuda para Iván Noguera fuera miembro del CNM y represente a las universidades privadas.