César Acuña, líder de Alianza para el Progreso y excandidato presidencial, señala que si los legisladores de su bancada, Roberto Chiabra y Gladys Echaíz, pertenecieran a su partido los habría expulsado por no acatar el acuerdo de no apoyar la moción de vacancia presidencial formulada contra Pedro Castillo.

“En cuanto al general Chiabra y a la señora Echaiz, son personas independientes, no son del partido. Tienen libertad de actuar, no los vamos a presionar, ellos creen en la vacancia, ese es su pensamiento. Ellos sabrán por qué lo dicen, si fueran del partido, los expulso mañana. Pero no son del partido, así de simple”, aseveró.

“Entonces son invitados, el día que se sumen a votar con APP, primero que lo digan. Los respetamos. Tienen derecho a actuar como su pensamiento lo dice”, agregó.

Las palabras de Acuña se dieron durante su discurso por los 20 años de fundación de su partido. El evento se realizó con otros dirigentes de su partido en el distrito de Jesús María.

Cabe indicar que, con excepción de Chiabra y Echaíz, el resto de la bancada de APP votó en contra de admitir a debate el pedido de destitución del mandatario, la noche del último martes 7 de diciembre. La moción fue rechazada por no llegar a los 52 votos necesarios.

