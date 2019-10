César Vásquez: "No demos la impresión lamentable de que nos aferramos al cargo" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

César Vásquez, integrante de la Comisión Permanente, señaló durante la sesión de esta, que "hay que ser hidalgos en reconocer que la disolución de este Congreso está absolutamente aprobada por la mayoría de la población".

Asimismo, refirió de que si es constitucional o no, eso "ya no es de nuestras competencia" y que debe ser el Tribunal Constitucional quien finalmente decida.

"En las calles consideran que el presidente Vizcarra tiene la razón, eso le da la legitimidad al presidente de la República, legitimidad que no tiene el Congreso", a agregó.

Vásquez, miembro del partido Alianza Para el Progreso, sostuvo en su elocución que están haciendo un "papelón" al dar la impresión de que se aferran al cargo.

"No nos aferremos más al cargo. Ya no estemos haciendo este 'papelón' que el país no se merece. Creo que deberíamos, nosotros, como Comisión Permanente, dedicarnos a hacer la transición necesaria para que este país no se siga paralizando", afirmó.

"No podemos estar dando la impresión lamentable que nos estamos aferrando a este cargo, porque sinceramente eso es lo que parece, eso es lo que siente el pueblo y eso es lo que nos recriminan", añadió.