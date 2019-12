César Villanueva a fiscal Rossel: "Doctor, hágase cargo usted" 

Síguenos en Facebook

El ex primer ministro César Villanueva atraviesa su hora más crítica. Ayer, se difundieron algunas conversaciones que mantuvo con el fiscal superior de Lima Norte, Alberto Rossel, para que intervenga con una "ayudita" en la investigación que se le sigue.

El fiscal Rossel dialoga, en el siguiente audio difundido por el dominical "Cuarto Poder", con un tal "Carlos". Alberto Rossel: "Este pata era presidente de la región San Martín, ¿ya?". “Carlos”: "Ya, perfecto". Alberto Rossel: "Ya me he reunido, incluso le he puesto, yo voy a batutear eso, pero mi hijo es el que va a sacar el pecho. Pero ahí hay ahorita una duda técnica que quiero que me la absuelvas".

Este sujeto “Carlos” parece ser un abogado conocedor de los mecanismos de la Contraloría de la República. Es posible que Rossel estuviera interesado en los informes de control sobre la carretera Chuñumbuque–San José de Sisa.

Hágase cargo

En otro audio se escucha a Villanueva decirle a Rossel. "Doctor, hágase cargo usted. Yo voy a ver cómo resuelvo las otras cosas". Debido a ello, se contactó con un tal "Carlos", que al parecer trabaja en la Contraloría General de la República y podría apoyar para cuestionar el informe de la Contraloría General de la República sobre el desarrollo de la obra.

"Yo lo he estado leyendo y dice que los informes de control son inimpugnables, pero si la Contraloría puede hacerlo de oficio, puede hacerle reformulaciones", le dice Rossel al identificado como "Carlos".

El fiscal supremo Jesús Fernández dijo que todavía no tienen conversaciones entre los fiscales Chafloque y Taboada en tiempo real, pero están indagando el reporte histórico.