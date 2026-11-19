El reciente viaje a Asia de la presidenta Keiko Fujimori empieza a dar frutos. Según anunció la mandataria a través de sus redes sociales, tras su encuentro con el presidente Xi Jinping, el Gobierno chino entregará al Perú 22.5 millones de dólares para hacer frente al fenómeno El Niño.

“Además de poder conocernos, ratificarle que China es el primer socio comercial del Perú y que valoramos las inversiones chinas en el Perú, le manifestamos también la preocupación por la llegada del fenómeno El Niño”, indicó.

La jefa de Estado se encuentra en la ciudad china de Shenzhen, donde participa en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, y luego viajará a Japón para reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi.

Agradezco al presidente de China, Xi Jinping, por su invitación y cordial recibimiento y, especialmente, por el valioso apoyo de 22,5 millones de dólares, entre recursos y maquinaria, que contribuirá a nuestros esfuerzos frente al fenómeno El Niño. Nuestra reunión permite fortalecer la relación entre el Perú y China, ampliar la cooperación en tecnología e infraestructura, abrir nuevos mercados y promover inversiones en un entorno de estabilidad que generen más oportunidades para los peruanos. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 17, 2026





COOPERACIÓN

Ante la prensa, Fujimori detalló que el gigante asiático aportará dicha cantidad en dos partes: 15 millones de dólares no reembolsables y otros 7.5 millones en maquinaria.

La gobernante agradeció el gesto y resaltó los beneficios de esta alianza. “Nuestra reunión permite fortalecer la relación entre el Perú y China, ampliar la cooperación en tecnología e infraestructura, abrir nuevos mercados y promover inversiones en un entorno de estabilidad que generen más oportunidades para los peruanos”, expresó.

Asimismo, informó que recibió una invitación para realizar una visita de Estado a China, cuya fecha aún no se ha confirmado.

Fujimori también se reunió con inversionistas chinos, ante quienes destacó la solidez macroeconómica y monetaria del país, con el fin de que “vean al Perú como un destino”.

Según su agenda, hoy se reunirá con empresarios estadounidenses y sostendrá al menos otras ocho citas bilaterales. La mandataria espera que Japón se sume a la ayuda frente al fenómeno El Niño.