Choquehuanca tras renuncia a bancada de PPK: "No siempre en un grupo se debe decidir entre 4 lo que deben hacer 7"

Tras las renuncias de los congresistas Mercedes Aráoz, Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca a la bancada de Peruanos por el Kambio, la parlamentaria habló en una entrevista para Canal N sobre los motivos que la llevaron a separarse de la bancada oficialista.

"Yo renuncio no por discrepancias con el gobierno, no porque quiero ir en contra de la línea de gobierno. (...) Yo renuncio por una actitud discriminatoria que ha venido ocurriendo dentro mi bancada hace mucho tiempo. Yo he presentado varias cartas en diferentes etapas y esto no se ha podido resolver", señaló la congresista Ana María Choquehuanca.

Asimismo, la parlamentaria remarcó que su salida no es por un rechazo a la posición que ha tomado el presidente Martín Vizcarra en torno al proyecto Tía María.

"Yo no discrepo de esta línea de gobierno, no voy a discrepar hasta que me vaya del Congreso, porque para eso vine y con eso vine. Con este partido, con este plan de gobierno y lo que tenemos que ayudar también es a sacar adelante ese plan de gobierno", agregó.

Finalmente, Ana María Choquehuanca reveló que su renuncia responde a que al interior de su bancada nunca pudo ponerse de acuerdo con las decisiones tomadas por la mayoría; sin embargo, optó por no dar mayores detalles de las discrepancias.

"Era un derecho de practicar una democracia interna a través del voto, pero no siempre en un grupo político o en un grupo cualquier se puede aplicar lo que determinamos democracia interna levantando la mano y decidiendo siempre entre 4 lo que tienen que hacer los 7", explicó la congresista.

"Eso viene ocurriendo desde el comienzo, esto no es de ahora último, eso es de hace muchos años. Ya estamos tres años acá en el Congreso y todo tiene un límite. Esto ha sido un nunca ponerte de acuerdo en todo caso, nunca no eres escuchada o no hay un trato equitativo, entonces simplemente ahí lo dejamos", sostuvo Choquehuanca.