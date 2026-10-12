El papa León XIV anunció ayer que se someterá a una operación por un nódulo en el pulmón.

El pontífice reveló su estado de salud desde la ventana del Palacio Apostólico, tras el rezo del Ángelus y ante miles de fieles en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.

“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy inicial y está bien localizado”, declaró.

De acuerdo con sus redes sociales, la operación estaría programada para los “próximos días”, sin mencionar una fecha exacta. “Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones”, escribió en X.

Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días. Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones. — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 11, 2026

No obstante, el portavoz vaticano, Matteo Bruni, precisó que la intervención está prevista para los primeros días de esta semana. En tanto, la Santa Sede prevé una hospitalización posoperatoria de aproximadamente siete días.

Sin embargo, según trascendidos en la prensa extranjera, la cirugía estaría programada para mañana o, a más tardar, este jueves.

Pronóstico

El director de comunicaciones del Arzobispado de Lima, Juan José Dioses, explicó a Correo que la información difundida por el propio pontífice constituye, al cierre de la edición, la versión oficial sobre su estado de salud.

“Si bien esta es una noticia que genera preocupación en el mundo y alerta, hay que tomarlo con mucha prudencia, seriedad y serenidad”, afirmó.

Dioses señaló que la visita continúa en marcha y que cualquier modificación deberá ser comunicada oficialmente por el Vaticano.

Asimismo, Dioses detalló que León XIV confirmó su intención de visitar el país durante el saludo a la hermandad peruana en Roma.

“Hasta el momento, el viaje apostólico está confirmado. De hecho, el mismo Santo Padre se lo expresó en el Ángelus a la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma, que peregrinó en la Plaza de San Pedro con la imagen del Cristo Moreno. Les dijo, me estoy preparando para la visita al Perú”, indicó.

Dioses recordó que esta será la sexta visita apostólica del pontificado y la más larga, porque será un viaje que abarca 12 días, tres países, 14 ciudades, 35 discursos y nueve misas masivas.

“Así que esperamos que este reencuentro, este volver a casa, a su Perú, a la tierra que lo forjó, se pueda dar sin ningún inconveniente”, expresó.

Diagnóstico

El médico neumólogo Denis Valer Ugarte describió a Correo que un nódulo es un tumor y su detección no confirma la presencia de algo grave, como un cáncer.

El especialista indicó que los análisis del tejido extraído permitirán establecer si la lesión es benigna o maligna.

“En el momento de la evaluación y de la cirugía se va a retirar ese nódulo y se va a mandar a anatomía patológica. Anatomía patológica es la especialidad que determina la extirpe de este tumor”, precisó.

Para Valer, los médicos evalúan diferentes características antes de decidir si un nódulo requiere una intervención quirúrgica, como el tamaño de la lesión, la forma de sus bordes, su crecimiento y los cambios que presenta frente a tomografías anteriores.

“Si nosotros vemos un nódulo con cierto grado de sospecha, inmediatamente la conducta es retirarlo”, manifestó.

🫁 ¿Qué es un nódulo pulmonar? 💙 En #EsSaludTeLoExplica, el Dr. Óscar Quintana Córdova, médico neumólogo del Hospital I Octavio Mongrut Muñoz de la Red Prestacional Sabogal, nos explica este tema que ha cobrado relevancia en las últimas horas. Conoce qué es un nódulo pulmonar, cómo se detecta y qué alternativas de seguimiento o tratamiento existen. ☝️ Recuerda que no todos los nódulos son malignos. Una evaluación médica oportuna hace la diferencia. #EsSalud #SaludPulmonar #LaSaludNoEspera — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) October 12, 2026

El experto precisó que los nódulos pueden aparecer por diferentes factores, como la predisposición genética, el consumo de tabaco y la inhalación de sustancias tóxicas.

No obstante, aclaró que no existe evidencia científica suficiente para afirmar que la exposición a sahumerios (o palo santo) haya causado la lesión del pontífice.

Asimismo, Valer explicó que la intervención puede cumplir una función diagnóstica y terapéutica, ya que la cirugía permitirá estudiar la lesión y, dependiendo de sus características, retirar el tejido afectado para tratar el problema.

“Si este nódulo es localizado, es único, según el tamaño, es un nódulo que podemos manejarlo en una fase temprana, como se la está manejando con el papa. Pero si ya este nódulo da una siembra y hay metástasis a los ganglios axilares y otras cadenas ganglionares, ya estamos hablando de un estado avanzado”, precisó.

Nódulo pulmonar solitario. Las tomografías muestran lesiones con márgenes lisos, lobulados e irregulares. Aunque los bordes irregulares pueden elevar la sospecha de cáncer, la evaluación también considera el tamaño, el crecimiento y otros hallazgos para estimar el riesgo de malignidad. La imagen no permite establecer por sí sola si la enfermedad está avanzada. Fuente: Mosmann MP, Borba MA, de Macedo FP, Liguori Ade A, Villarim Neto A, de Lima KC. Solitary pulmonary nodule and (18)F-FDG PET/CT. Part 1: epidemiology, morphological evaluation and cancer probability. Radiol Bras. 2016 Jan-Feb;49(1):35-42. doi: 10.1590/0100-3984.2014.0012. PMID: 26929459; PMCID: PMC4770395.

El especialista mencionó que podría realizarse una cirugía torácica asistida por video, conocida como VATS, entre las técnicas que pueden utilizarse para extraer lesiones pulmonares.

Un procedimiento que emplea pequeñas incisiones, una cámara e instrumentos quirúrgicos para acceder a la zona afectada sin abrir ampliamente el tórax.

“Toda intervención quirúrgica tiene un riesgo. La idea de que sea una cirugía planificada es que se minimicen los riesgos”, sostuvo.

VATS. La cirugía toracoscópica asistida por video permite extirpar nódulos pulmonares mediante pequeñas incisiones, una cámara de alta definición e instrumentos quirúrgicos. Entre sus ventajas potenciales figuran un menor dolor posoperatorio y una recuperación más rápida. Fuentes: McKenna RJ et al., Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery (2018); Weder W et al., European Journal of Cardio-Thoracic Surgery (2016); Huang J et al., Journal of Thoracic Disease (2020). Imagen generada con inteligencia artificial (IA) con fines ilustrativos.

Según Valer, la recuperación de un paciente sometido a una intervención mínimamente invasiva de este tipo puede tomar entre 10 días y 14 días. Incluso, permanecer hospitalizados entre 48 horas y 72 horas después de la operación.

El plazo depende de la extensión de la cirugía, las condiciones del paciente y la aparición de posibles complicaciones.

Reacción

Por su parte, la presidenta Keiko Fujimori expresó su solidaridad con el pontífice y manifestó su deseo de que pueda recuperarse antes de iniciar su recorrido por Sudamérica.

“Deseo expresar, en nombre del pueblo peruano y en el mío propio, nuestro profundo sentimiento de afecto y solidaridad a su santidad, el papa León XIV, ante esta circunstancia de salud que esperamos pueda superar plena y exitosamente”, escribió en X.

La jefa de Estado participó en una misa por la Nación en el Santuario de Las Nazarenas, en el Centro de Lima, donde elevó oraciones por la salud del papa.

Estuvo junto a los ministros Carlos Espá (Relaciones Exteriores), Rafael Belaunde (Defensa), Juan Sheput (Trabajo) y María Seminario (Mujer).

Presidenta de la república participó en la misa por la Nación celebrada en el Santuario de Las Nazarenas y elevó sus oraciones por la pronta recuperación del papa León XIV Foto: ANDINA/Prensa Presidencia

A su vez, la Conferencia Episcopal Peruana convocó ayer a los fieles católicos y a la ciudadanía a rezar por la salud del papa León XIV, quien será operado por un nódulo pulmonar.

“El mes morado que llevamos grabado en el alma, encomendamos la salud y pronta recuperación del Santo Padre al Señor de los Milagros”, reza el comunicado.

El documento fue suscrito por el monseñor Carlos García Camader.