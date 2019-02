Citan a 10 congresistas de Fuerza Popular por presunta obstrucción durante allanamiento

Síguenos en Facebook

El Área de Enriquecimiento Ilícito y Acusaciones Constitucionales oficina adscrita a la Fiscalía de la Nación citó a diez congresistas fujimoristas en calidad de testigos dentro de la denuncia interpuesta por el fiscal José Domingo Pérez sobre una presunta obstrucción cuando el magistrado allanó las sedes del partido Fuerza Popular en diciembre pasado.

De acuerdo al documento, el fiscal Luzgardo Gonzáles Rodríguez coordinador de dicha oficina recogerá las declaraciones de los congresistas de dicha agrupación política quienes dada su prerrogativa podrán rendir su testimonio en su despacho congresal.

El fiscal superior programó la declaración de la congresista Úrsula Letona para el próximo 11 de febrero a las 9:30 am., dos días después el día 13, hará lo propio la legisladora Cecilia Chacón a las 9:30 también en su oficina; el 15 de febrero rendirá su testimonio Miguel "Miki" Torres a las 3 pm., Luz Salgado lo hará el 28 de febrero a las 9:30 am.

Asimismo, se programó las declaraciones de los congresistas Héctor Becerril y Elard Melgar para el día 20 de febrero a las 9:30 am. y 3 pm. respectivamente. Para el día 25, el fiscal superior tomará la declaración de la legisladora Rosa Bartra a las 9:30 am.; las congresistas Karina Beteta y María Aramayo lo harán el próximo 26 de febrero a las 9:30 am. y 3 pm., en tanto, Víctor Albrecht declarará el 27 a las 9:30 am.

Como se recuerda, el pasado 7 de diciembre, el fiscal Pérez obtuvo a través de la orden judicial emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, el allanamiento y registro domiciliario de dos locales vinculados a Fuerza Popular, uno ubicado en Cercado de Lima y otro en Surco, esto como parte de la investigación seguida a su lideresa Keiko Fujimori y los presuntos aportes a su campaña en el año 2011 por parte de la empresa Odebrecht.

El fiscal Pérez catalogó de "obstrucción" la actitud de algunos congresistas fujimoristas que estuvieron en el allanamiento y días después presentó un informe al fiscal de la Nación de ese entonces, Pablo Sánchez, en dicho informe sostiene que nueve congresistas de Fuerza Popular habrían incurrido en el presunto delito de “violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de las funciones fiscales” durante la diligencia de allanamiento a los locales de Fuerza Popular.