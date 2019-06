Citan a expremier Fernando Zavala por el caso Interoceánica Sur

Síguenos en Facebook

El fiscal adjunto del Equipo Especial “Lava Jato” Henry Amenábar citó para el próximo 28 de junio al expremier Fernando Zavala a fin de que declare en calidad de testigo sobre el contrato que firmó el gobierno de Alejandro Toledo con la empresa Odebrecht para la adjudicación de la obra Interoceánica Sur, tramos 2 y 3. Según la disposición a la que accedió Correo, Zavala fue citado por Amenábar a las 2:30 p.m. en la sede del Jr. Miró Quesada, en el Centro de Lima.

Fuentes fiscales informaron que Zavala deberá responder sobre su participación en los contratos con la empresa brasileña durante el periodo en el que se desempeñó como ministro de Economía (del 16 de agosto del 2005 al 28 de julio del 2006) durante el régimen toledista.En este caso, el expresidente Alejandro Toledo es investigado bajo la hipótesis de que recibió $20 millones de la transnacional brasileña, aunque según las últimas revelaciones del exdirectivo Jorge Barata, el monto del pago sería superior.

OTROS

En la ya citada resolución también se estableció que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski declare el próximo martes 11 de junio a las 9:30 a.m. en su vivienda de la calle Choquehuanca, en San Isidro, en calidad de testigo. Además, en la disposición se establece que Kuczynski brinde información sobre las empresas Westfield Capital Ltd. y First Capital Inversiones y Asesorías, con relación a su participación en el Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur.También se ha solicitado al Congreso que remita el informe final de la comisión investigadora que presidió el congresista Isaac Serna sobre presuntos actos de corrupción durante el gobierno de Toledo.

Al Banco de Crédito se le ha pedido que remita un informe documentado relacionado a su participación en el diseño de la estructura financiera de Odebrecht con respecto al proyecto de la carretera Interoceánica IIRSA Sur.Finalmente, la Fiscalía ha solicitado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que remita la relación de personal que laboró en la Oficina de Planificación entre los años 2004 y 2006, además de información sobre la oficina que se encarga de ver las exoneraciones del SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública).

DE BRASIL

El fiscal Amenábar requirió con suma urgencia que Odebrecht informe a su despacho cuáles son las empresas que utilizó de intermediarias la constructora brasileña para realizar transferencias de dinero a las empresas de Josef Maiman. Los montos de esas transacciones financieras finalmente habrían ido a parar a las cuentas de Alejandro Toledo, Avraham Dan On, Saby Saylan y de sus familiares.