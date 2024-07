Vladimir Cerrón, el controvertido líder de Perú Libre, se encuentra a punto de recuperar su libertad plena, ya que a partir de mañana el delito de colusión por el denominado ‘Caso Aeródromo Wanka’ prescribirá. Cerrón había sido condenado a tres años y seis meses de cárcel efectiva por su participación en la suscripción del contrato para la construcción del referido aeródromo.

La sentencia

Según el exjuez anticorrupción, Emiliano Ramos, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios declaró en su sentencia que, Cerrón no solo firmó el contrato el 4 de junio de 2014, sino que también participó en fases previas, declarando de interés regional la construcción del aeródromo. La sala determinó que su actuación fue crucial para llevar a cabo el proyecto, violando leyes y decretos legislativos.

El contrato, que favorecía al Consorcio Aeródromo Regional Wanka, incluyó la colaboración de Luis García Morón, consolidando la colusión. La responsabilidad penal de Cerrón quedó suficientemente acreditada, según la sentencia.

Durante los alegatos de clausura, tanto el representante del Ministerio Público como el Procurador Público argumentaron que el plazo legal para la prescripción de la acción penal aún no se había cumplido. “Según ellos, los actos de colusión datan no solo del 26 de julio de 2013, sino también desde la firma del contrato el 4 de junio de 2014, por lo que aún no habrían transcurrido los 10 años requeridos para la prescripción, computándose desde la referida fecha y concluyendo ese plazo mañana 4 de julio”, señaló Ramos.

Desidia

Según el ex magistrado al no haber sido resuelto el recurso de casación interpuesto en noviembre de 2023 ante la Corte Suprema, el delito se considera prescrito, permitiendo a Cerrón presentarse libremente ante las autoridades a partir de mañana.

Así, los días de clandestinidad de Vladimir Cerrón llegarían a su fin, y la controversia sobre su participación en el caso Aeródromo Wanka quedarían atrás.

Hay que precisar que Cerron Rojas permanece en la clandestinidad desde el seis de octubre del año dos mil veintitrés fecha en que la sala confirmó la sentencia emitida por el juzgado anticorrupción.