Clemente Flores: La acusación del fiscal Carrasco es "totalmente falsa"

El congresista Clemente Flores, de Peruano por el Kambio (PPK), rechazó cualquier vinculación a la banda "Los Temerarios del Crimen" y menos que sea parte de una suerte de "brazo político" de dicha organización criminal,una hipótesis hecha pública por el fiscal del caso, Juan Carrasco.

En conversación con Correo, el legislador precisó que el único vínculo con el caso es la mención del exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, quien lo señaló como un parlamentario que gestiona obras de la reconstrucción

"Es totalmente falso, porque para lo que es reconstrucción hay un listado de obras, ya el presupuesto está asignado, no hay nada nuevo que hacer ahí, y eso lo tiene la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Totalmente falso ese argumento del señor (Cornejo) Chinguel", enfatizó.

Clemente Flores añadió que no tienen ninguna notificación de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, respecto a que se le incluye en alguna pesquisa.

En ese sentido, manifestó que no es posible que sea parte de una investigación, dado que no le han levantado la inmunidad que como parlamentario es parte de sus prerrogativas.

"Pero, yo me allano a cualquier investigación, no necesito que me levanten nada en el Congreso, cualquier notificación yo me pongo, inmediatamente, a disposición, porque no tengo nada que esconder", remarcó.