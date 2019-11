Clemente Flores sobre aportes a la campaña de PPK: "Martín Vizcarra no manejó los recursos"

Síguenos en Facebook

Clemente Flores descartó que el presidente Martín Vizcarra haya manejado los recursos económicos de la campaña política de Pedro Pablo Kuczysnki (PPK) el 2016 pese que el mandatario tuvo el cargo de jefe de campaña en aquel momento.

Recordemos que Dionisio Romero, presidente del Directorio de Credicorp Ltd, reveló al Equipo Especial Lava Jato que la entidad aportó US$ 200 mil a la campaña del ex mandatario.

"Martín Vizcarra ya ha hecho sus declaraciones en su momento. Él en ningún momento manejó recursos de la campaña. Otras personas manejaron los recursos...El jefe de campaña se dedicar a ver el mensaje del candidato y las movilizaciones. Cada uno tiene una función", explicó en un primer momento Florez.

Además aseguró que el monto recibido provienen de fondos lícitos pues son de empresas formales en nuestro país."El tema del financiamiento que se han visto en declaraciones de las empresas, en el caso del Grupo Romero y del Grupo Gloria, son empresas formales y creo que sus fondos son lícitos", señaló.

El exocongresista declaró también que será la Fiscalía la encargada de hacer las investigaciones sobre quién manejó los recursos y consideró que sí es irregular que las empresas no hayan declarado sus aportes.

"Claro, que no se declare, por supuesto que hay una irregularidad. Eso sí hay que entenderlo. Cualquier aporte de parte de los privados debería haber sido declarado y habrá responsables de quiénes estuvieron en ese momento en la campaña", refirió.