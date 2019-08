Condenan hostigamiento a vicepresidenta Aráoz

Síguenos en Facebook

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, reveló que el viernes ocurrió un evento en su despacho que no esperaba. “El despido intempestivo y no justificado de mi asesor de prensa, el hostigamiento a mi secretaria, el sacar a unos muchachos... Me dejan sin personal”, contó.

Detalles

El hecho ocurre un día después de presentar su carta de renuncia a la bancada de gobierno, Peruanos Por el Kambio.

En entrevista con Panorama, la exoficialista detalló que la medida afecta a dos soldados que laboraban en la Casa Militar con ella. “Uno va a tener que dejar de estudiar y volver al cuartel, es muy triste, son despidos arbitrarios”, comentó.

Aunque no sabe quién estuvo a cargo del gesto, piensa que todo viene de un “voluntarioso dentro de la oficina”.

Además, dijo no creer que sea obra del presidente Martín Vizcarra. “No creo que él haya dado la orden. Sería lamentable”, señaló la vicepresidenta.

Cuestionan

Eloy Narváez (APP) criticó que se hable constantemente sobre el maltrato a la mujer y no se haya respetado a la exoficialista. “Aráoz es mujer y vicepresidenta y han echado a su personal, eso no podemos permitir en un Estado democrático”, resaltó el apepista.

A su turno, Gilbert Violeta (Contigo) cuestionó que el premier Salvador del Solar se haya preguntado si Aráoz habría renunciado si se mantenía al frente de la comisión de Economía. “El Premier se equivocó en algunas de las declaraciones, una rectificación no vendría mal”, dijo.

Edgar Ochoa (NP) calificó de “irresponsable” por parte del Mandatario comparar Tía María con el “Baguazo”, donde hace alusión a Aráoz.

En contraste, Marco Arana (FA) sostuvo que la vicepresidenta busca perjudicar al jefe de Estado, ya que “ha expresado en medios que quiere ser presidenta”.