Las constantes renuncias de funcionarios en el Ministerio de Salud (Minsa) han puesto en riesgo la permanencia del titular del sector, Hernán Condori, a pesar de que este decidió ayer aferrarse al cargo.

Y es que el propio premier, Aníbal Torres, señaló que el cargo de Condori estaba en evaluación por estar inmerso en una ola de críticas por promover el uso de agua arracimada y su escasa calificación para el cargo.

“Está en evaluación. Donde hay cuestionamientos tiene que haber una evaluación”, enfatizó Torres en RPP sobre Condori.

Detalló que “no podemos estar en un círculo” de cuestionamientos y que por todos los hechos divulgados “se evalúa” su permanencia.

SE AFERRA

Más temprano, Condori descartó cualquier posibilidad de renunciar al cargo. En declaraciones a la prensa, retó a sus detractores a demostrar que exista una receta médica en la que él haya recomendado el agua arracimada. Y que de hallarse una, renunciaría.

“Búsquenme un paciente al que le haya dado esa agua. No señores, me sacan uno nomás y me voy. Están haciendo un mundo”, declaró.

De otro lado, se defendió de las pesquisas fiscales al indicar que en los primeros cuatro años como director de la Red de Salud de Chanchamayo hizo concursos de nombramientos y nunca tuvo “ninguna denuncia”.

“¡Déjenme trabajar!”, pidió.

No será fácil. Su recomendación de consumo de ivermectina para tratar el coronavirus generó que el Congreso también tome cartas sobre su caso.

Precisamente, la Comisión de Salud citó a Condori para el próximo martes 15 de febrero con el fin de que responda todos los cuestionamientos y haga un balance de su sector.

DETALLE

La polémica sobre Condori se agravó el jueves por la noche al conocerse la entrevista que brindó a un dirigente de Perú Libre en el Canal Nacional TV. Allí Condori dijo que no encontraba razones para salir de su despacho porque su experiencia lo respaldaba.

“Voy a aclarar estas cosas, porque el que nada debe, nada teme (…). ¿Por qué debería renunciar?, si yo no estoy haciendo nada malo, más bien, por el contrario, estoy trabajando en favor del pueblo”, manifestó.

En otro momento de la conversación, fue consultado sobre las denuncias en su contra, a lo que el funcionario contestó:

“Todos los funcionarios nos sometemos a denuncias. ¿Está bien? Pero ahora que lo prueben pues. Ya voy a ser como un expresidente: ‘Sino que demuestren lo contrario pues imb...’”, dijo en alusión a las palabras del exjefe de Estado Alan García, lo que generó la risa entre los presentes en el programa “Plaza Libre”.

Condori aseguró además que cuando fue elegido por tercera vez director de la Red de Salud de Chanchamayo -en 2019- se hizo el concurso público que se requería. Allí se detectó que una comisión encargada había cometido falencias.

De otro lado, reconoció su amistad con el exgobernador de Junín Vladimir Cerrón. “No voy a negar que soy militante y cofundador del partido político nacional Perú Libre y no voy a negar que soy amigo del doctor Vladimir Cerrón”, manifestó .