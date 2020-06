Luego de que la Comisión de Constitución del Congreso no aprobara el dictamen referido a la aplicación de la paridad y alternancia a partir de las elecciones de 2021, la congresista Arlette Contreras solicitó a la Comisión de la Mujer que formule el predictamen de los proyectos de ley sobre paridad y alternancia que se han presentado para que sean debatidos en breve plazo.

Entre ellos, los proyectos de ley 4988 y 5275 de su autoría, los cuales proponen incluir la paridad y alternancia al 50% en las listas de postulantes a los consejos regionales y concejos municipales, al Congreso de la República y al Parlamento Andino.

“No podemos seguir postergando la aplicación de una medida que nos corresponde por derecho. Seguiremos luchando para que la participación política de las mujeres se dé en igualdad de condiciones y oportunidades, porque mientras más mujeres estemos en los espacios de toma de decisiones, mayores serán las oportunidades para la atención de nuestras demandas. Por eso, estoy solicitando a la Comisión de la Mujer y Familia que se agende lo más pronto posible el debate del dictamen sobre paridad y alternancia, donde estoy segura de que alcanzaremos un consenso entre todas las fuerzas políticas", precisó.

“Derechos políticos”

También, dijo esperar que desde la Comisión de Constitución y Reglamento se reconsidere el seguir postergando la aplicación de la paridad y alternancia, porque el ejercicio de los derechos políticos no debe ser progresivo sino de aplicación inmediata.

En ese sentido, indicó que la paridad y alternancia equilibra el principio y derecho de la igualdad ante la ley y la no discriminación, aspectos que históricamente han afectado a las mujeres.

"Considero que la paridad y alternancia debe aplicarse en las próximas elecciones para el Congreso de la República, para los consejos regionales, municipales y también para el Parlamento Andino. Estas propuestas forman parte de la Agenda Mujer que vengo impulsando desde mi despacho al igual que la realización de un Pleno Mujer, el cual ya fue aprobado en la Comisión, donde debemos ver los dictámenes de todos los proyectos de ley vinculados a la problemática de las mujeres”, afirmó.

Cabe señalar que, a nivel de cargos de elección popular, en el Perú se observa una baja participación y representación de las mujeres en la vida política del país. En el último proceso electoral para elegir al presidente de la República del Perú, solo 2 de 10 postulantes eran mujeres.

A nivel parlamentario, las mujeres solo representaron el 30% en el Congreso disuelto y en el actual solo representan el 26%. A nivel del Parlamento Andino, no tenemos ninguna representante mujer. Del 2002 al 2018, la presentación de mujeres en los consejos regionales no ha superado el 24% y en los concejos municipales no ha superado el 30%.