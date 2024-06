A fines de mayo, la Comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen de un proyecto de ley (PL) cuyo objetivo es establecer un mecanismo concursal especial para salvar a los clubes de fútbol profesional en condición de insolvencia que, luego de conocerse, ha pasado a ser llamado como “Ley del Perro Muerto”.

El más favorecido con la eventual aprobación de esta norma es el club Universitario de Deportes cuya deuda total se estima en más de S/ 400 millones. El congresista Carlos Anderson, uno de los tres que votó en contra de este PL, señaló a Correo que este “modelo de excepción” podría ser copiado por otras empresas quebradas para buscar un “salvavidas” del Estado. Agregó que el trasfondo sería un interés de las agrupaciones políticas para ganar réditos dentro de las “barras bravas”.

¿Por qué considera que el proyecto de ley de fortalecimiento de organizaciones deportivas ligadas al fútbol, ahora conocida como “Ley del Perro Muerto”, es inviable?

No creo en leyes dirigidas a un grupo específico de excepción. Las leyes tienen que ser iguales para todos y no para preferir a algunos cuantos. En segundo lugar, considero que la actual ley concursal que rige en el Perú es muy mala y debería cambiarse.

¿A qué se refiere?

Esta ley abre la puerta para que, más adelante, empresas de otros rubros, por ejemplo de los sectores de metalmecánica, pesquero, agroindustrial, etc., digan “yo también soy excepción y quiero aplicar a esta ley”.

Quienes impulsan esta ley señalan que lo que se busca es salvar de la debacle al fútbol peruano, pero el más beneficiado es el club Universitario de Deportes…

Cuando se patea la deuda, como en este caso, que se pretende pagar en 30 años a la Sunat y a algunas empresas privadas, lo que se está haciendo es licuar esa deuda porque el valor que tiene un sol ahora no es el mismo valor que tendrá ese sol dentro de 30 años.

¿Existe un cálculo de cuánto podría dejar de recaudar el Estado peruano si se logra aprobar este proyecto?

No lo sé, pero definitivamente esto afectará la recaudación fiscal de la Sunat. Sin embargo, los más afectados directamente somos los propios contribuyentes, aquellos que pagamos nuestros impuestos. Es una ley que perjudica a los contribuyentes, pero también atenta contra las entidades privadas que seguramente se protegerán en el Poder Judicial.

Precisamente, el superintendente de la Sunat, Gerardo López, declaró que la Comisión de Economía del Congreso no le pidió su opinión respecto de este dictamen…

Para mí la Sunat está siendo parte de todo esto y me llama mucho la atención porque no he visto que haya mostrado interés de hacer este tipo de arreglos con otras empresas, solo está haciendo una excepción con los equipos de fútbol. Está bien, a todos nos gusta el fútbol, pero hay que respetar las formas de manejar los intereses del país.

¿Considera que existe un trasfondo político detrás de todo esto?

Eso es lo que más me preocupa. Estamos profundizando el modelo deportivo político como en Argentina donde un alcalde (Mauricio Macri) fue elegido porque básicamente tenía el apoyo de Boca Juniors y donde los políticos matan por asegurarse el apoyo de las “barras bravas”. Ese es un estilo perverso de hacer política donde confluyen intereses que son de tribus, no de una nación.

¿Qué día se debatiría este proyecto de ley en el pleno del Congreso si ya acaba la actual legislatura?

No tengo idea de cuándo será, pero no nos sorprenda que sea pronto. En el Congreso hay proyectos de ley paralizados y, de pronto, sale uno debajo de la mesa que se discute inmediatamente. Todos depende de la voluntad del presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Soto, pero por ahora no tiene fecha de debate.

Carlos Anderson

Congresista de la República. Economista y parlamentario No Agrupado. Integrante de la Comisión de Economía. Banquero de inversión y especialista en Fusiones y Adquisiciones. Nació en Lima el 13 de junio de 1960.