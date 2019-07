Congresista César Campos es acusado de recorte de sueldo

Síguenos en Facebook

El congresista César Campos Ramírez (Fuerza Popular) fue denunciado públicamente por su asesor principal de cobrarle “diezmos” de mil soles por mes, al parecer a cambio de mantener su empleo. La denuncia proviene de Guillermo Carrasco Herrera, hasta hace unos días asesor principal del despacho del congresista “naranja” por Huánuco, César Campos Ramírez.

Acaba de ser despedido, según un informe del programa de TV Punto Final. César Campos juramentó en junio del 2018 como accesitario del suspendido Guillermo Bocángel (del grupo de Kenji Fujimori). Según Carrasco, esta vergonzosa historia empieza hace un año, cuando es nombrado asesor principal del despacho del legislador de Fuerza Popular.

El reportaje presentó audios en los que Guillermo Carrasco dialoga con Carlos Condezo, otro empleado encargado de la recaudación programada por el congresista.Según Carrasco, desde que empezó a trabajar en el despacho de Campos entregó de su sueldo mil soles mensuales. El diezmo era depositado en la cuenta de otro trabajador de la misma oficina.

Campos lo niega

El congresista Campos negó que haya exigido el pago de un porcentaje de su sueldo a sus trabajadores. “¿Usted le exigía a sus trabajadores dar un porcentaje de su sueldo?”, se le preguntó, lo que el legislador lo negó. “Yo jamás hice nada por el estilo”, insistió, “(...) Nunca, ningún dinero por intermedio de nadie (...) Jamás le he pedido dinero a nadie”.“¿La entrega de dinero sería a través del señor Carlos Condezo?”. “No. Jamás”, volvió el congresista a negarlo.

En el siguiente diálogo, Guillermo Carrasco le relata a su compañero de oficina Carlos Condezo supuestas presiones del congresista.Carrasco: Ayer tuvo la con... de reclamarme que él me había pedido 1500 soles mensuales. ¿A ti cuánto te dijo que yo te tenía que dar? ¿1500? Carlos Condezo: No, a mí me dijo mil. Carrasco: Era para empezar mil. Después subía a 1250 y después a 1500 soles. Era paulatino. Carlos Condezo: Para mí eso es una huevada, cholo. Te pide mil porque vas a subir paulatinamente. ¿Acaso paulatinamente suben el sueldo?El congresista César Campos insistió en negar las acusaciones.