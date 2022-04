El congresista Wilson Soto, miembro de la bancada Acción Popular, calificó la Asamblea Constituyente como una propuesta “populista” por parte de Pedro Castillo, ya que no es una prioridad para el país. Sin embargo, pese a estas críticas manifestó que será evaluada por el Poder Legislativo.

“La Asamblea Constituyente no es prioridad en nuestro país, pero ya se discutirá. Yo soy miembro titular de la Comisión de Constitución, y toda reforma debe pasar por el Congreso de la República, así lo dice el artículo 206 de la Constitución”, declaró a Exitosa este sábado.

En la víspera, durante el VI Consejo de Ministros Descentralizado que se llevó a cabo en Cusco, Pedro Castillo anunció que presentarán un proyecto de reforma constitucional para que el Congreso apruebe y pueda ser sometido a referéndum en los comicios del 2 de octubre de este año.

“Para mí es una medida populista, el presidente Castillo seguramente no tendrá asesores o como él dice, no ve televisión, no lee periódicos. No sé con qué tipo de gente se rodea. Es preocupante”, advirtió el congresista de Acción Popular.

Wilson Soto también criticó al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, por aprovechar sus viajes a regiones para criticar la labor del Parlamento tratando de hacer entender que este poder del Estado obstruye la labor del Gobierno. Por este tipo de observaciones, comentó que ahora sí votaría a favor de una moción de vacancia contra Pedro Castillo.

“La situación ha cambiado, la primera vez que presentaron la moción voté en contra, en la segunda en abstención y ahora creo que la situación ha cambiado y uno tampoco puede decir ‘por la democracia, por la gobernabilidad’. No, yo sí votaría por la vacancia”, concluyó.