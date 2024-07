El pasado jueves, José Balcázar, congresista de Perú Libre, reveló que mantiene comunicación telefónica con Vladimir Cerrón, quien está prófugo de la justicia desde octubre del año pasado.

En una reciente entrevista, el congresista reafirmó su contacto con Cerrón, quien sigue eludiendo a las autoridades.

“Como fiscalizador, cualquier congresista, porque puede haber persecuciones políticas desde la cárcel o fuera de ella, y no está prohibido eso. La Policía tiene el control de las comunicaciones. Todos los teléfonos de los congresistas, los tiene la Policía. No hay ninguna novedad. Lo que pasa es que como soy un líder político, hacen todo un bullying”, expresó el congresista a la prensa.

Luego continuó con: “yo tengo el derecho de fiscalizar cualquier tipo de abuso que se pueda cometer, por ejemplo, ¿por qué no puedo conversar con Pedro Castillo? Con cualquiera puedo conversar. Dejen a la Policía que trabaje. ¿Por qué interfieren a la Policía? No hay ningún problema. Yo puedo hablar con cualquier preso, con cualquier perseguido, no hay ningún problema. ¿Dónde está prohibido de que pueda hablar (con Vladimir Cerrón)?