Congresista Marco tilda a Alan García de "mafioso mayor" y Del castillo reacciona (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Varios incidentes se registraron durante el debate en el Pleno del Congreso en torno a la interpelación al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos; como el impasse entre el legislador Marco Arana (Frente Amplio) y el parlamentario aprista, Jorge del Castillo.

El congresista Marco Arana consideró que varios congresistas pretenden "traerse abajo" el contrato de colaboración eficaz con Odebrecht para salvar a los líderes políticos entre los que incluyó a Alan García, Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, y refirió que si son culpables les debe caer todo el peso de la ley sea de derecha o izquierda.

"Que Ollanta Humala no venga hacerse la víctima de persecución política como lo dice el mafioso mayor el señor (Alan) García... Alan García tendría que estar con prisión preventiva si existiría justicia en el país y su mafia política representada aquí en el Congreso también tendría que seguir ese curso", indicó el legislador que fue aplaudido por algunos congresistas .

Ante ello, su colega Jorge del Castillo le pidió que retire las palabras ofensivas; pero Arana aseguró que el expresidente Alan García "es un corrupto y todo el mundo lo sabe".

Del Castillo insistió en que el legislador de Frente Amplio retire los "improperios", pero Arana se negó una vez más: "¡Que Alan García es un corrupto! no lo voy a retirar, todo el mundo lo sabe. Que tiene privilegios, que no lo tocan ni con el pétalo de una rosa, no lo voy a retirar".

Por su parte, el congresista aprista llamó "comunistas" a los parlamentarios que apoyaban parados a su colega Arana. "Ese congresista que se siente, no parece médico. Qué se sienten los comunistas. Los comunistas están demasiados alterados", aseveró.

Del Castillo sostuvo que Arana lanza "injurias" contra el exmandatario García escudándose en su inmunidad parlamentaria. Arana dijo que retiraba lo afirmado contra la bancada aprista para que continúe el debate, pero insistió en lo señalado contra el líder del Apra, Alan García.

Posteriormente, Segundo Tapia (Fuerza Popular), quien presidía el Parlamento, dio por concluido el incidente al considerar que Arana cumplió con retirar lo referido a la bancada aprista.