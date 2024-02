Almirante (en retiro) de la Armada Peruana y líder de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya Manrique es autor del proyecto legislativo que se propone destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), iniciativa que ha sido aprobada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). Montoya expone aquí sus fundamentos.

Le pido, de inicio, un efoque general de esta iniciativa suya que busca remover a los integrantes de la JNJ.

Esta es una acusacion constitucional que he presentado en mayo del año pasado. (...) Es unaacusación muy seria a los magistrados de la JNJ. (....) La Constitución dice claramente los requisitos para ser miembro de la JNJ. En cuanto a la edad dice mayor de 45 y menor de 75. Cualquier persona con comprension lectora promedio entiende que para ser miembro de la JNJ tiene que estar en ese rango de edad. Si me salgo del rango, dejé de ser miembro de la JNJ y ya no soy integrante y, automáticamente, dejo el cargo como sucede con los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. En las FF.AA., cuando cumplen 70 años automaticamente pasan al retiro (...) Nadie discute eso. Estos magistrados de la JNJ se confabularon entre ellos –esa es la palabra que hay emplear- para sostener una situación que carece de fundamentos de legalidad.

¿La edad de la magistrada Tello, que sobrepasa los 75 años, es el fundamento principal de esta recomendación de remoción e inhabilitación por diez años?

El fundamento principal es la confabulación de todos los integrantes de la JNJ para sostener una mentira y señalar que es legal cuando es ilegal.





¿Por qué involucrar al resto de los magistrados?

Porque todos han aprobado ese acuerdo ilegal. No es que sea una sola persona. Todos lo han hecho. Todos tienen una responabilidad en esto. Son magistrados del más alto nivel encargados de nombrar y ratificar a jueces y fiscales. ¿Cómo van a permitir que una de sus colegas ejerza el cargo ilegamente? Allí no se salva nadie. Que otros fundamentos





El viernes fue aprobado el informe final en la SAC, ¿qué sigue?

Esto pasa ahora a la Comisión Permanente y luego al Pleno para la decisión final.





En su opinión, ¿existen los votos en el Pleno para concluir exitosamente este proyecto?

Yo creo que sí tenemos los votos. Porque la mayoría de los congresistas creemos que la JNJ ha actuado mal. Aunque partidarios de la JNJ sí los hay. Juntos por el Perú, por ejemplo, va a votar a favor de ellos, estoy seguro. Los caviares van a votar por ellos, pero la gran mayoría del Congreso no está en ese rango. Así que vamos a tener los votos para sancionar seriamente a un ente que se ha querido burlar del Poder Legislativo y ha faltado a la Constitución (...) Acá no es que se va a derrumbar la democracia porque estamos pidiendo sanción que corresponde. La Constitución se aplica y se sigue para adelante. Esa es la actitud democrática.





¿Su proyecto no busca controlar a la JNJ?

Nosotros no controlamos a los que van a sustituir a los actuales magistrados de la JNJ. Son accesitarios que ya están designados.





Su conclusión final.

Mi conclusión es que la democracia tiene herramientas para ser usadas. El Congreso es el primer poder del Estado y tiene atribuciones políticas que no pueden ser frenadas por fallos judiciales o pedidos de garantías que ya ha sido resueltas por el Tribunal Constitucional. Tenemos que caminar en ese sentido. Tenemos que ser respetusos de las normas y no manipularlas al gusto de cada uno.