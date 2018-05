Congresista Rozas: "No necesito mi inmunidad para defender mi honor"

El legislador y vocero oficial del Frente Amplio, Wilbert Rozas, pidió al congresista Elías Rodríguez Zavaleta, presidente de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, que proceda a levantar su inmunidad en respuesta "al pedido realizado por el presidente del Poder Judicial, Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo".

En documento con fecha de hoy, el legislador frenteamplista se defendió alegando que se considera "inocente en los procesos judiciales" que se le siguen.

"Tengo en mi conciencia que no he cometido delito alguno cuando ejercí mis funciones de alcalde de la provincia de Anta; es más no tengo hasta hoy la opinión fiscal sobre ellos", remarcó el parlamentario.

Rozas remitió en su carta que "no será" él quien "use un privilegio para entorpecer la justicia".