La congresista Ruth Luque presentó un proyecto de ley donde propone derogar la ley 32108, sobre el crimen organizado, recientemente promulgada, que eleva las penas de ilícitos para ser consideradas como organización criminal y dispone la presencia del abogado para realizar un allanamiento.

La legisladora del Bloque Democrático Popular propone la reincorporación de la vigencia de las normas que fueron modificadas por esta ley, propuesta por Perú Libre, y aprobada en una segunda votación el pasado 4 de julio por la Comisión Permanente.

“Acabo de presentar un proyecto de ley para derogar la Ley N° 32108. Si las fuerzas políticas y sus líderes, representados en el Congreso, dicen luchar contra la delincuencia y no buscan favorecer a las organizaciones criminales, entonces no podemos cederle ventajas legales. Se debe derogar esta ley nefasta que no beneficia a la población”, señaló Luque a través de X.

Además, la parlamentaria precisa que esta iniciativa se justificó y aprobó bajo el supuestos de que estaba combatiendo la criminalidad organizada, cuando “en la práctica se está debilitando el sistema de administración de justicia en el extremo de la intervención o allanamiento oportuno a inmuebles de organizaciones criminales”.

“Eso, sin duda, obstaculiza la investigación y pone en riesgo los elementos de prueba a incautarse”, añadió.

#Derogatoria Acabo de presentar PL para derogar la Ley 32108. Si las fuerzas políticas y sus líderes, representados en el @congresoperu, dicen luchar contra la delincuencia y no buscan favorecer a las organizaciones criminales, entonces NO podemos cederle ventajas legales. Se… pic.twitter.com/6TxObX00zn — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) August 26, 2024