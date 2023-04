El ministro del Interior Vicente Romero Fernández prefirió asistir a una ceremonia protocolar en Huancayo y dejar de lado a las comunidades asháninkas que protestan en Satipo. Romero llegó para firmar un convenio con el Gobierno Regional de Junín (GRJ) a través del cual se entrega a la Policía 24 camionetas y 16 motocicletas para la seguridad ciudadana.

Una posible interpelación contra el ministro podría llegar si no atiende de inmediato a la selva central.

La reunión se llevó a cabo en la sede de la Corte Superior de Justicia de Junín con la presencia, además de Romero, del gobernador Zósimo Cárdenas y autoridades locales.

“Irá el vice ministro”

Durante la rueda de prensa ofrecida, las preguntas se centraron en la desatención a las comunidades asháninkas. “Mi presencia (aquí) obedece a un tema pactado con el gobernador regional; sin embargo, el día de mañana el señor vice ministro de Orden Interno con un equipo técnico va a estar en el lugar”, sostuvo el ministro.

Este anuncio no satisfizo a los parlamentarios de Junín Ilich López y Silvana Robles. “Lo que esperaba de esta reunión es la fecha y la hora. Espero mañana que el señor ministro lidere dentro de las carteras implicadas y pueda llevar a los demás ministros a Río Tambo”, dijo Robles. “Se lo dije bien claro hoy al ministro, delante de alcaldes y el gobernador, de no cumplir, de no ir personalmente porque este no es solo un tema técnico sino también político, vamos a tener que interpelar”, sostuvo a su turno López.

El ministro del Interior cumplió otras actividades durante la jornada de ayer. En la mañana hizo entrega de cámaras unipersonales “bodycam” que permitirán grabar videos de alta calidad, así como la transmisión en tiempo real de las operaciones policiales. El titular del Mininter remarcó la importancia de contar con herramientas tecnológicas que llegarán a once comisarías de la región. Los equipos serán distribuidos a las dependencias policiales de Satipo, Huancayo, Chilca La Merced, San Ramón y El Tambo.

Por otro lado, durante la tarde, juramentó a 102 juntas vecinales que se comprometiron a luchar contra la delincuencia. El acto se realizó en la I.E. Salesiano Santa Rosa. “Este año en Junín se ha capacitado y conformado mil 39 juntas vecinales con el objetivo que en toda provincia, distrito y centros poblados haya una junta vecinal para prevenir hechos delictivos”, aseguró el general PNP Colin Sim Galván.

